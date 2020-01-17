歷時10年打通　台中永春南路串連望高寮、藍色公路絕美景點

▲▼盧秀燕主持永春南路串接遊園路通車典禮，除改善交通更會帶來觀光效益。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市中台路（中75線）是南屯區內唯一連接大肚區的道路，民眾沿著大肚山脊可飽覽台中、彰化兩地夜景，但尖峰時刻常常交通壅塞，建設局為解決交通問題，花費近6億元，歷經10年打通永春南路至中台路，串接至遊園路，市長盧秀燕17日出席通車祈福典禮時表示，這條道路將成功連結望高寮、藍色公路等著名景點，除能改善在地交通，也促進觀光及經濟發展。

盧秀燕表示，永春南路打通到中台路後，不僅拉近南屯、大肚及烏日區交通距離，未來只要由永春南路直行，即可前往浪漫唯美的望高寮等著名景點，白天紓緩中台路尖峰時刻壅塞情形，晚間便利市民觀賞夜景，帶動區域繁榮。

盧指出，這項工程歷經3位市長、10年時間打通，相當不容易，她並感謝市議會支持經費，使工程順利推行，未來市府將不斷建設，持續打造富市台中、新好生活。

建設局指出，目前中台路交通流量已趨飽和，尖峰時刻常有壅塞問題，考量永春南路北側精密機械園區周邊車流量高，增加永春南路與中台路交通負荷，因此，市府將永春南路向西側延伸新闢至中台路，緩解交通流量，工程全長960公尺、寬20公尺，總經費2億6633萬元，用地取得費用3億3080萬元，除了道路及2座橋梁工程外，另含4座永久滯洪池。

永春南路延伸開闢至遊園路道路工程通車祈福典禮，除了盧秀燕出席外，建設局長陳大田、市議員林汝洲、朱暖英、劉士州、何文海、張耀中及在地多位里長、里民皆到場見證。

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