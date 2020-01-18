麗寶Outlet Mall二期開幕　盧秀燕盛邀：白天逛樂園、晚上逛燈會

▲盧秀燕與麗寶集團董事長吳寶田合影。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

麗寶集團斥資30億元的麗寶樂園渡假區Outlet Mall二期18日開幕，累計一、二期總營業面積達11公頃、店舖數280家，將是中台灣最大的Outlet Mall，市長盧秀燕表示，麗寶的加碼投資對台中拼經濟很有幫助，且好吃、好玩又好買，歡迎大家到后里，白天逛麗寶，晚上逛燈會。

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▲盧秀燕歡迎大家白天逛麗寶，晚上逛燈會。

麗寶集團上午舉辦Outlet Mall二期開幕典禮，盧秀燕出席典禮致詞表示，很高興看到麗寶加碼投資台中，除增加在地就業機會，也吸引更多旅客到台中、后里消費逛街，使更多人認識台中，她還說，市府常與麗寶合作帶動地方發展，例如跨年活動、2020台灣燈會，以及2020世界蘭花會議等，期盼一起拼經濟，讓台中更美好。

▲盧秀燕親切和民眾打招呼。

麗寶集團董事長吳寶田表示，麗寶樂園渡假區擁有飯店、賽車場、摩天輪、Outlet Mall一期及二期等，員工人數從過去3百多人至今1千多人，麗寶將持續深耕台中、投資台灣。

▲麗寶Outlet Mall二期開幕，政壇大咖都出席。

麗寶Outlet Mall二期自去年12月25日試營運以來，就湧入大批民眾體驗，店家及品牌約有150家進駐，園區以義大利避暑勝地「科莫湖」街道為設計概念，有全球獨家星巴克鐘樓，還有小型運河，也增設后里唯一的秀泰影城、書店、餐飲、各種精品等，更有占地5百坪、中部最大湯姆熊主題旗艦店，預期年營業額上看60億元。

除了盧秀燕出席開幕典禮外，立法委員江啟臣、立法委員當選人楊瓊瓔、市議會議長張清照、前議長張清堂、市議員陳本添、李麗華、謝志忠、王朝坤、國民黨代理主席林榮德、前總統府資政廖了以、前內政部長李鴻源、大甲鎮瀾宮基金會董事長顏清標、市府經濟發展局長張峯源、新聞局長黃國瑋、觀光旅遊局長林筱淇等人也出席。

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