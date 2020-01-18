F1賽車3/8台中競飆　盧秀燕：讓國際看見台中城市魅力

▲▼盧秀燕試開賽車，直呼太刺激了。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

F1賽車3月8日將在台中市區競飆，台中市政府與國際知名一級方程式賽車車隊等合作，將共同舉辦「2020 RED BULL RACING SHOWRUN」賽車展演活動，市長盧秀燕表示，台中將原汁原味的國際賽事引進城市，將讓車迷大飽眼福，也讓國際看見台中的城市魅力、見證台中舉辦國際活動的能力。

盧秀燕化身一日賽車手，乘坐賽車模擬器，搶先體驗在市政路上飆車的刺激感，並感受F1賽車的強大馬力及離心力，駕駛過程中，車體左右晃動，十足真實感，讓盧不停驚呼「太酷！太刺激了!」，抵達終點時，她興奮地高舉個「讚」，開心的模樣吸引現場民眾躍躍欲試。

▲台中市政府將與業者合作，引進F1賽車展演。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕強調，台灣首次引進F1賽車活動，將是雙城展演，3月7日在台北仁愛路、3月8日在台中市政路舉辦，邀請到一流的賽車選手、一流的車子，原汁原味呈現F1賽車內容，活動還沒開始，已吸引賽車迷緊密關注，藉由引進國際級活動，將讓世界看見台中。

運動局表示，F1是賽車界最頂級的賽事，賽車往往採用汽車界最先進的技術和高成本的材料，每年約有10支車隊參賽，經過16至25站的比賽後，競爭年度總冠軍的寶座，F1賽車展演活動（SHOWRUN）曾在法國馬賽、美國洛杉磯、日本東京、丹麥哥本哈根、南非開普敦、北愛爾蘭貝爾法特、奧地利斯皮爾伯格等國際城市舉辦。

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