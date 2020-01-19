消防節受贈救護車　盧秀燕感謝松竹寺：希望備而不用

▲盧秀燕出席救護車捐贈現場，親切和民眾打招呼。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市北屯區松竹寺為回饋社會，利用19日消防節捐贈1輛救護車及各式救災救護器材約385萬元，未來將可強化救災救護能量，市長盧秀燕感謝松竹寺第2次捐贈的善心，將救護車命名為「松竹寺2號」，盧盼這些設備能備而不用，市民平安，並且也在臉書上PO文，向消防英雄致敬。

▲盧秀燕參觀車內頂級救護設備。

松竹寺主任委員林春臨上午在寺前廣場舉辦捐贈救護車儀式，盧秀燕代表受贈並回贈感謝狀，「打火兄弟是守護城市的英雄」，盧表示，今天是119消防節，她除了感謝所有消防人員的付出，也感謝松竹寺捐贈擁有頂級設備的救護車及訓練設備，加強消防員救災救護能力，祝福松竹寺宮務昌隆。

▲松竹寺捐贈第2輛救護車。

消防局表示，松竹寺歷史悠久、香火鼎盛，為北屯區宗教信仰中心，熱心公益回饋鄉親不遺餘力，9年前已捐贈過1輛救護車給四平消防分隊，這次再度捐贈救護車1輛，及高級救護包、電動擔架床、攜帶式自動心臟電擊器等急救器材，對於到院前的緊急救護處置將能發揮最大功效。

▲盧秀燕臉書發文向消防英雄致敬。（圖／盧秀燕臉書）

上午捐贈儀式包括立法委員當選人莊競程、市議員陳成添、沈佑蓮、陳成添、曾朝榮、消防局長曾進財和民政局長吳世瑋等人到場。

盧秀燕也在臉書上表達對消防英雄、搜救犬的敬意，並祝消防節快樂。盧說，消防弟兄們每一次的出勤，都訴說著偉大英雄的動人故事；每一個故事，都刻畫著身先士卒且驚心動魄的瞬間，真摯的感謝天底下所有的逆行英雄，「謝謝你們懷有初衷走向逆行之路；謝謝你們經過千錘百鍊使命救援；謝謝你們不畏冒險犯難逆火前行；謝謝你們堅持信念只為竭誠奉獻。

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