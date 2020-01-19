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連16個月台灣地震偏少　專家曝：若長期「蓄積能量」沒釋放是警訊

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▲▼地震裂縫。（圖／翻攝震災後住家房屋自我檢查手冊）

▲連16個月台灣地震個數低於平均，有學者示警，若地震卡住「蓄積能量」未釋放是警訊。（圖／翻攝震災後住家房屋自我檢查手冊）

記者許展溢、賴文萱／台北報導

台灣地震頻繁，根據中央氣象局統計，近5年平均每年發生超過4萬次有感及無感地震，但前年9月到去年12月，罕見連續16個月的有感地震總數低於50起，且低於平均值。外界憂地震次數低於平均值時間太久，未來發生大地震機率偏高，對此，中央大學應用地質研究所教授李錫堤向《ETtoday新聞雲》表示，確實是會的。

李錫堤表示，能量累積是持續的，「如果沒有一些中、小型地震釋放，會可能來個大的」，實際上觀測資料，對於某些斷層和一個地區來看，週期前半段為平靜期，接著變活躍期，平靜、活躍期一直循環，活動不是持續連續，一段時間平靜下來後，地震數量少，活躍時數量又增多，地殼會一直活動，但卡住變成「蓄積能量」，就可能有大地震。

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▲▼ 地震,氣象局地震測報中心,地震報告。（圖／記者姜國輝攝）

▲台灣地震頻繁，學者認為若長期地震偏少，地殼活動卡住變成「蓄積能量」，就可能有大地震。（圖／記者姜國輝攝）

李錫堤進一步說明，台灣是造山運動地區，大大小小斷層太多，地殼不均勻，就算縮小到某一個斷層內部，也是不均勻，造成斷層滑移，走走停停，在不是平滑面，起起伏伏情況，斷層面會凸起來跟凹下去，若凸起來跟凸起來相連會卡住，也就是開始蓄積能量，周邊環境被破壞到某個程度，就會等待下一個活躍期，也就是大地震發生，以台灣位於菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊交界處來看，就是地殼最大裂縫處。

不過，李錫堤也說，全世界有地震儀以來才100年出頭，目前統計資料不夠多，地震都是百年、數百年，少數地區更是千年、數萬年才有，現階段只能看到一些現象跟說法，但民眾還是可特別留意。

▲▼ 地震,氣象局地震測報中心,地震報告。（圖／記者姜國輝攝）

▲氣象局認為，地震個數偏少不意味往後就會有大地震發生，過去也曾發生好幾個月偏少，但之後又恢復正常，不過提醒民眾平時就要做好防災準備。（圖／記者姜國輝攝）

氣象局地震測報中心課長林祖慰指出，過去確實連16個月地震個數跟以往長期平均值相比，數字是有比較少，但地震無法預測，過去也有過案例好幾個月比較少，但之後又恢復正常，有時候個數少或多，這都不一定，只是一個參考數值。他也強調，個數偏少並不意味之後就會有大地震發生，但仍提醒民眾平時就要做好防震防災準備。

地震專家也是前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋則表示，台灣地震頻繁，一年約有11顆原子彈能量待釋放，過去在921大地震發生前，好一段時間地震偏少，累積未釋放能量達100多顆以上原子彈。目前2017、2018、2019年地震又開始偏少，進入平靜期，他統計到去年12月31日，約有19顆原子彈能量未釋放。

▲▼ 地震,氣象局地震測報中心,地震報告。（圖／記者姜國輝攝）

▲郭鎧紋表示，截至去年12月31日，台灣約累積有19顆原子彈能量未釋放。（圖／記者姜國輝攝）

郭鎧紋說，以現在19顆原子彈能量未釋放來看，跟921地震那時達破百以上相比，民眾無須太過緊張，且有感地震及小區域地震頻率低，也不代表就會發生大地震。不過，他也認為，若地震真的進入平靜期，未來只會更長時間低於平均水準，若累積超過100顆原子彈能量未釋放，就要小心，他並提醒民眾要注意住宅是否有在建在活動斷層上面。

氣象局去年3月就統計前年9月到12月，罕見出現連續4個月地震總數偏少且低於平均值，當時台大地質系教授陳文山向《ETtoday新聞雲》說明，數據「僅供觀察」，台灣斷層構造非常多也複雜，以大地震來看，每一條活動斷層都有週期，且地震並不是平均分配在台灣島，會有地震是要看活動斷層狀況，就像每個人做的事情不一定一樣多。

陳文山說，氣象局統計以全國性，但以往台灣地震平均值有時多有時少，也沒發生什麼大地震，數據只是呈現出一種現象，以921地震為例，是由車籠埔斷層引起，但921地震前，該斷層有30年幾乎沒發生過地震，但921後短短2年內卻發生幾萬次。

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