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冷氣團最冷時刻到！4縣市10度↓低溫特報　「除夕夜再一波冷空氣變天」

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▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲冷氣團今晚至周六、日清晨最冷，氣象局針對4縣市發布10度低溫特報。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

這一波冷氣團最冷時刻到，氣象局指出，今晚至周六清晨及周日清晨最冷，中部以北、東北部低溫12-14度，目前也已針對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣等4縣市發布低溫特報，有10度以下氣溫發生的機率。之後天氣將逐漸回暖到小年夜，最快除夕再迎一波濕冷空氣，迎風面北東將變天轉雨。

▲▼低溫特報。（圖／中央氣象局）

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▲氣象局發布低溫特報，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣局部地區有10度以下氣溫發生的機率。（圖／中央氣象局）

氣象預報員陳伊秀表示，這波冷空氣主要影響到周六清晨，低溫部分，入夜到明天清晨及周日清晨是最冷時刻，這兩天中部以北、東北部低溫12-14度，其他地區15-16度，在北部空曠地區及近山區地方，更有可能有10度左右低溫發生。氣象局目前已針對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣發布低溫特報，有10度以下氣溫發生的機率。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲氣象局針對基隆北海岸發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

降雨部分，今天白天下雨區域廣，但晚上之後雨區縮小，只剩大台北東區、基隆北海岸及宜花東有斷續降雨。氣象局也針對基隆北海岸發布大雨特報，提醒該區民眾有局部大雨發生的機率。

周六白天高溫部分，北部地區仍整天偏冷，僅17-19度，中部跟花東22-23度，南部為25-26度。周日白天起冷空氣減弱，各地溫度一直到小年夜都會逐步回升，高溫可漸回到25-28度，且水氣也不多，僅侷限在宜花東有零星降雨。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲周日冷氣團減弱，各地一路回暖到年前。（圖／中央氣象局）

不過，下波冷空氣預計會在除夕或大年初一報到，氣象局表示，若冷空氣南下速度快一點，除夕下半天起就會開始影響，大致上預估影響初一到初三，目前強度估為東北季風等級。

氣象局說，下波冷空氣水氣看起來較多，迎風面北東將有降雨，至於其他地區是否也會有下雨，目前變數仍大，需要持續觀察。

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