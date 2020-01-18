低溫＋大雨齊發！冷氣團發威「10°C以下」急凍2天　吳德榮：春節再變天

▲冷氣團發威驟降剩10°C以下，吳德榮：春節再變天。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

冷氣團發威！中央氣象局表示，大陸冷氣團南下，北台灣天氣明顯轉冷，越晚越冷，18日清晨台南以北及東北部低溫將下探12度，尤其新北市及桃竹苗局部空曠地區更低，恐剩10度，甚至更低一些；另針對基隆、新北發布大雨特報，入夜至18日基隆北海岸將有局部大雨發生。預估19日（周日）轉乾冷，加上輻射冷卻影響，北部空曠地區下探10度。

氣象局預報，隨著冷空氣南下，各地越晚越冷，入夜到18日清晨最冷，台南以北及東北部低溫僅剩12度，尤其新北市、桃竹苗局部空曠地區或近山區氣溫更低，可能剩10度，高屏及花東約14度，北部3000公尺以上高山有結霜發生機率。18日白天起水氣稍減少，降雨範圍縮小至東半部地區、基隆北海岸及大台北山區，北部、宜花整天偏冷，高溫僅17至19度，台東約21度，中南部23至25度。

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▲低溫＋大雨特報齊發！低溫下探10度急凍2天。（圖／中央氣象局）



氣象局預估，19日清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，中部以北、東北部低溫約12至14度，尤其北部局部空曠地區、近山區低溫約10、11度左右，其他地區低溫15度。20日白天起冷氣團逐漸減弱，北台灣及宜花氣溫略微回升，但整天仍有涼意，高溫約21度，中南部及台東高溫24度。

天氣方面，19、20日除迎風面的東半部地區仍有局部短暫雨，僅北部山區偶有零星短暫雨。21日起環境風場轉為偏東風或偏東南風，氣溫回升明顯，各地高溫約25至28度，天氣穩定，各地大多多雲到晴的天氣，僅東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮在《三立準氣象》中分析，這波冷氣團20日（下周一）通過以後有一段溫暖、穩定的天氣，可持續到除夕，各國預估除夕之後天氣有變化，美國模擬預測，台灣附近水氣增加很多，代表有北方系統下來，冷空氣蠻強的；但歐洲模擬顯示台灣還在暖空氣中，各國模擬結果分歧，預測春節期間將有天氣變化，時間仍久仍有不確定性。