4縣市可能不到10℃！今晨最低溫在新北　一圖看「大掃除、辦年貨」好時辰





▲冷氣團發威，台南以北低溫下探12度。（資料圖／記者季相儒攝）

記者葉國吏／綜合報導

大陸冷氣團來襲，今晨最低溫出現在新北市石門10.4度，氣象局也針對新北、桃園、新竹、苗栗發佈低溫黃色燈號，提醒4縣市可能出現10度以下溫度。

預報員陳建安指出，今(18日)晨台南以北及東北部低溫將下探12、13度，尤其新北市及桃竹苗局部空曠地區或近山區氣溫更低一些，可能出現10度左右低溫，高屏及花東低溫約14-17度，北部3000公尺以上高山路段有結霜發生的機率，前往山區活動請多留意安全。

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▲今日北部及宜花整天偏冷。（衛星雲圖／翻攝中央氣象局）

今日北部及宜花整天偏冷，高溫僅17-19度，台東約21、22度，中南部23-25度，要注意保暖。天氣方面，今晚基隆北海岸、大台北及東半部地區有局部短暫雨，今天白天水氣稍減少，降雨範圍縮小至東半部地區、基隆北海岸及大台北山區，其他地區為多雲到晴的天氣。陳建安提醒，明天清晨由於西半部水氣減少，受到輻射冷卻效應影響溫度會更低，要多加注意。

另外，23日就開始放農曆年假，中央氣象局也在臉書粉絲專頁貼文指出，這波冷氣團預計將在週日、週一(20日)減弱，週二(21日)至小年夜(23日)為溫暖、日夜溫差大的天氣型態，「下週二到小年夜各地都是多雲到晴且溫暖的天氣，大家把握機會大掃除、辦年貨吧~~」。