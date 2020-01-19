影／今晨最低溫10.8度　彭啟明曝除夕變天：初一可能冷到年假結束！全台有雨

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員陳建安表示，今天（19日）清晨全台最低溫出現在嘉義農試的10.8度，今晚到周一清晨仍要注意輻射冷卻帶來的低溫；而預計初一、快一點也不排除在除夕，會有新一波冷空氣南下，帶來比較多的水氣。天氣風險公司總經理彭啟明也提醒，初一到年假結束恐怕都是受到鋒面雲系和冷空氣影響，天氣比較不穩定一點。

▲彭啟明提醒，除夕到初一天氣有變化，南方有鋒面、小的擾動接近，北邊有冷空氣直接往南衝。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

請繼續往下閱讀...

氣象局今晨持續到新竹縣、苗栗縣發布「低溫特報」，今晨至上午有10度以下氣溫發生的機率。陳建安接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今持續受到冷空氣影響，清晨有比較明顯的輻射冷卻效應，台南以北、東北部低溫約12到15度，高雄、屏東、花蓮、台東約15到17度，中南部局部比較空曠、近山區有出現10度低溫。

▼今晨全台冷颼颼。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

陳建安說，白天起冷氣團減弱，高溫比18日溫暖一些，預估北部、宜蘭、花蓮約18到20度，中南部和台東約23到26度；今和周一降雨類似，水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部有局部短暫雨，大台北山區也有零星短暫雨，但不明顯。

陳建安提醒，今晚到周一清晨仍要注意輻射冷卻帶來的低溫，預估西半部約11、12度，目前預報最低溫出現在中部的11度；周一白天起回溫非常明顯，一直到周四小年夜，各地都是比較溫暖穩定的天氣，低溫約16到18度，北部、東半部高溫約25到27度，中南部約27到29度。

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

陳建安表示，目前預報資料顯示，周五除夕是天氣轉折點，周六初一可能有下一波冷空氣影響，而如果冷空氣南下早一點，除夕就會轉涼容易下雨；過年這波水氣比較多，北東降雨機率提高，中南部雲量也會稍微增加。

彭啟明18日指出，除夕到初一有個變化，南方有鋒面、小的擾動接近，北邊有冷空氣直接往南衝，可能初一到過年假期結束，恐怕都受到鋒面雲系和冷空氣影響，都會是冷冷的天氣，全台也都有降雨機會。他說，今年過年的確會比較冷一點，相對於過去兩年過年，今年天氣是比較不穩定的，反差非常明顯。

►我沒有遲到，是時間遲到了！