汐止驚見「破車窗大盜」！　連砸9車搜刮僅得手500元

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區在1月16日清晨7時26分有民眾向警方反映，當地明峰街巷弄私人停車場內，有部分車輛車窗遭到不明人士用工具敲破並竊取車內財物，結果警方清查周遭兩個停車場，發現總共有9台自小客車的車窗遭人破壞，其中一台自小客車內遭竊新台幣500元。汐止警方立刻派遣鑑識人員到場採證，並調閱監視器循線追緝這名涉案在逃的中年男子。

▲汐止區明峰街停車場傳出有車輛遭竊賊敲破車窗行竊。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止區明峰街停車場傳出有車輛遭竊賊敲破車窗行竊，監視器清楚錄下竊賊身影。（圖／記者張君豪翻攝）

警方接獲民眾報案後，發現汐止區明峰街共有兩個私人停車場總共有9部自小客車遭到破壞，歹徒顯然是利用工具敲破民眾車窗後伺機竊取車內財物，但警方發現這名笨賊當晚連敲9部汽車，卻只在其中一輛民眾車內搜刮約500元左右的零錢，目前根據監視器畫面鎖定一名涉案中年男子，有信心會在短期內迅速破案。

也有熱心網友把明峰街車輛遭破壞情況反映到臉書社團，提醒附近住戶要小心防範。

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