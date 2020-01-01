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賴品妤控警查扣競選文宣企圖「維穩」　汐止警致歉：處置不周

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▲汐止警分局偵查隊長陳盈元說明候選人賴品妤查扣競選文宣的過程。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止警分局偵查隊長陳盈元說明候選人文宣案調查過程。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

12月31日民進黨新北市第12選區立委候選人賴品妤競選總部發放文宣遭不明人士檢舉是「抹黑文宣」，結果警方派人到派報社「查扣」部分文宣，並警告不得發送！對此汐止警方1日上午大動作澄清，警方表示，一開始接獲檢舉時，民眾提供的文宣圖樣沒有拍攝到署名的部分，警方才以為是黑函先派員前往調查，並依規定通報地檢署並依法通報各分局注意類似情況，經查清楚是賴品妤陣營署名製作後，並未限制或干預文宣發放。

汐止警分局表示：12 月 31 日晚間 18 時 30 分接獲民眾反映，有不明人士至汐止派報社接洽委請指定於1 月 1 日上午以夾報方式，夾帶疑似毁謗立法委員參選人李永萍黑函。案經汐止警方檢視檢舉人提供的文宣內容文字、圖像翻拍照片，內容均引述新聞報導、司法判決，但檢舉人提供的文宣翻拍內容並沒有署名。

警方第一時間以內部情資反映給各分局，並經詢問士林地方檢察署檢察官後，檢察官指示該案應待後續發展再行處理。警方派員到派報社查證，發現該文宣屬於賴品妤陣營發出且有署名，警方強調並無要求禁止派報，該派報社負責人也向警方表示，他們派報只要發現派報內容負面、不合法就會拒絕接受委託派發出去，以免惹上麻煩。

汐止警分局也坦承，因為第一時間報案人持著沒有署名的文宣相片截圖，警方為避免外界臆測造成各候選人困擾，立刻派警員前往處理擬查扣，但後來查證賴品妤陣營文宣有署名、加上檢察官認為視後續情況發展，再行介入調查，汐止警方1日上午發布聲明指出，如果處置有不周之處願向外界致歉。

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