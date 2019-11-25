瘋好事多黑色購物節　汐止警公告即日起加強周邊交通疏導

▲汐止警方將針對好市多汐止賣場連購物日活動加強交通疏導。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

汐止區好市多賣場25日起連續7天舉辦「黑色星期五購物節」，吸引大量民眾登門採買，加上賣場旁大同路為往來南港、汐止的交通要道，警方估計購物車流湧現將造成車流回堵壅塞，即日起將於周邊道路進行交通疏導勤務，希望民眾能提早改道、或改搭大眾運輸工具避免「購物卡關」。

▲汐止警方將針對好市多汐止賣場連日活動加強交通疏導。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示：汐止好市多賣場為熱門採買地點，大同路1段往基隆進賣場方向經常出現車潮，警方為改善交通狀況，屆時將會於賣場停車場滿場時禁止該方向車輛進入好市多賣場。

警方籲請車輛依現場指示牌資訊、以及交通指揮人員指示繞行新台五路1段或由大同路1段往台北方向進入賣場；本分局除增派員警及義交於周遭路口指揮交通外，也會落實滿場機制，於賣場停車場滿位時驅離門口排隊車輛，避免道路遭賣場消費者車輛佔用。

警方也呼籲開車民眾可多利用大眾運輸工具，或將車輛停放鄰近停車場再步行至賣場，可大幅節省等待時間。汐止警分局針對好市多賣場11月25日至12月1日7天購物節活動，管制路段如下：



1. 大同路1段與新台五路1段路口。

2. 大同路1段與南陽街口。

3. 大同路1段286巷口。

4. 新台五路1段北二高下汐止交流道口（兩處）。