22歲男闖民宅起色心喊「我給妳10萬」　女屋主報歲數嚇跑他

▲男子侵入民宅，甚至想猥褻被害人。（示意圖／pixabay）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名22歲的吳姓男子凌晨翻牆到民宅內，原本是要找有無可偷竊的東西，但沒想到看到正在房間熟睡的女子，認為有機可趁，竟想猥褻對方，甚至還說「我給妳10萬元，妳跟我做愛」等話，不料被害人才說她已60餘歲，吳男才停止動作，也沒竊取東西隨即快速離去。

▲高雄高分院判吳男合併執行刑2年6月。（圖／翻攝Google街景）

22歲的吳姓男子，在今年2月28日凌晨12點多前往友人位在三民區的住處，於同日凌晨1點多，攀爬到隔壁鄰居家後，開始四處探看有無可竊取之物，再侵入到被害人房間，看到被害女子正在房間內熟睡，認有機可乘，甚至想親吻對方，被害人驚醒後立刻喊「你要幹什麼？」。

吳男立即出手摀住被害人嘴巴，要求她不准叫，另一手則壓住她的肩膀，還恫稱「不要叫，再叫就殺死妳，我知道妳家沒有人，只有妳一個」，但被害人還是不斷反抗，吳男不肯放過，甚至還想將手伸入被害人衣服內。

吳男在強吻過程中遭咬傷，兩人因此雙雙跌落床下，接著掐住被害人脖子，最後被害人妥協不再呼救，吳男才肯鬆手，還表示「我給妳10萬元，妳跟我做愛」等語，這時被害人才說她已60餘歲，吳男才停止動作並自行開門離去。

被害女隨後報警，警方不久在友人住處逮捕吳男，依妨害性自主等罪移送法辦，高雄高分院依竊盜未遂及強制性交未遂罪，判處有期徒刑2年6月，可上訴。

「時間對我們來說完全沒用！」