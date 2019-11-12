路怒族爆走！上班騎士超車遭踹勒頸　脖子佈血痕超恐怖警追查

▲12日有網友在臉書汐止集團上傳遭路怒族攻擊情事。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪／台北報導

12日上午臉書「汐止集團」有網友反映：自己在清晨7點30分左右騎車行經汐止往南港路段機車道，卻遭遇一名爆走「路怒族」踹車攔下持安全帽朝他揮舞，對方並用手死命掐住她的脖子；網友表示自己可能因騎車超車惹惱對方，但他自己解釋如果自己不超車導致後方機車回堵「好像也不對」網友自嘲遭路怒族攻擊不甘受辱，已經蒐證報警提告。

▲12日有網友反映在汐止區遭路怒族攻擊，脖子上都是傷痕。（圖／翻攝臉書）

這名網友自己拍下自己頸部兩次都有明顯遭不理性騎士攻擊，頸邊均留下明顯的手指抓痕、皮下血腫相當明顯；網友稍晚編輯貼文表示已報警提告，警方調閱監視器也鎖定涉嫌攻擊網友的騎士，汐止警方表示將會依規定傳喚這名涉嫌傷害他人的路怒族到案說明，至於這起衝突的發生主因，警方認為有待涉案人到案說明後，才能釐清衝突主因。

▲12日有網友反映在汐止區遭路怒族攻擊，脖子上都是傷痕。（圖／翻攝臉書）

遭攻擊網友PO文求助後引發上百網友留言，被害民眾聲明自己以為對方騎車往右靠才會超車、未料對方出腿踢他機車並下車攻擊，也有其他網友質疑這起衝突原因並不單純：「對方生氣都是有原因的！」「超車有打方向燈嗎？你有沒有嚇到他？」不過多數網友認為動手就是不對，支持原PO報警究責，也建議騎士裝設行車紀錄器在衝突發生時可以蒐證自保。

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