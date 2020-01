美國商場「槍響連發」多人驚慌逃竄　警方推特證實

▲警方已到場展開調查。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者詹雅婷/綜合報導

美國喬治亞州首府亞特蘭大(Atlanta)大型商場萊諾克斯廣場(Lenox Square Mall)18日晚間傳出槍響,員警已到場展開調查。根據警方發言人的說法,這起案件並未造成人員受傷,但目擊者指出,在槍響傳出後,許多人開始逃跑,外傳商場現正處於封鎖狀態。

亞特蘭大警局稍早已透過推特證實槍擊消息,且此案有員警涉入,「我們已派員在槍擊現場,沒有員警受傷,會在收到更多資訊後提供最新消息。」

We are on scene of an officer-involved shooting at Lenox Square. No officers are injured. We will provide updates as we receive further information.