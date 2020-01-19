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花蓮年貨大街開賣！50吋大電視天天送　閉幕夜加碼送iPhone

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▲▼花蓮縣長徐榛蔚主持開幕典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚主持開幕典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮年貨大街18日在花蓮市福町路熱鬧開賣，展售活動期間自即日起至1月23日止，每日營業時間自18時至22時止，會場鋪設紅色地毯、大紅燈籠、及懸掛紅色喜氣布幔，並打造燈廊裝置藝術，點亮整條福町路，串聯夜晚熱門商圈東大門夜市、中華商圈，形成夜市黃金三角，讓民眾更有濃厚的過年氣氛。

為滿足花蓮鄉親一次購足年貨，縣府已連年舉辦年貨大街展售活動，且特別要求各展售攤商加強注意各項食品必須符合食品安全衛生管理法規定，對於違規情事，亦將嚴格執法零容忍，讓花蓮鄉親在年貨大街買的便利、食的安心。

年貨大街展售活動共計設置110個攤位，並規劃成四大特色展售區，分別為鼠兆豐慶送禮來（伴手禮區）、福禧大街逛年貨（年貨區）、豐年二路嚐新鮮（農漁產品區），原民客家特色商品區，食農推廣區。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚主持開幕典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

值得一提的是，今年年貨大街首次引進多元支付，以及花蓮好Q優惠券平台的使用。鼠年吃紅旺財氣，特別在會場與花蓮好Q平台上發送限量電子紅包，並且推出使用多元支付每筆消費可享50元現金折扣，讓民眾享有更便捷友善且愉快的消費過程。

此次年貨大街特別打造炫目燈飾圍繞的「歡樂遊戲城」，內含多項大型好玩，滿足多人共樂的遊戲設施盡情玩樂，還可以輕鬆拿好禮，更有Facebook拍照打卡送獨家精美鶯歌陶瓷杯墊。舞台區每日精心安排各項精彩表演活動，並搭配多元化的年節互動趣味遊戲及DIY。同樣不可或缺的邀請花蓮縣書法學會各書法名家，免費為民眾揮毫書寫春聯，讓鄉親來一趟年貨大街不僅能闔家相揪逗熱鬧，更能一次購足各式年節所需年貨，人人都能空手而來，滿載而回。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚主持開幕典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

會場鋪設紅色地毯、大紅燈籠、及懸掛紅色喜氣布幔，更有濃厚的過年氣氛，開賣就吸引眾多人潮。

今年花蓮年貨大街也準備了多項摸彩好禮要贈送予到場採購年貨的鄉親，凡於活動會場參加摸彩的攤位消費每滿新台幣250元，即可憑消費證明至活動兌換處兌換摸彩券(消費累積滿250元可兌換1張，滿500元可兌換2張，以此類推)及「歡樂遊戲」券一張、「玩樂夜趣處」入場券一張(每日限量換完為止)。

「歡樂遊戲」獎項有會場1,500元到50元現金折價券、年節小提燈、時令蔬菜。活動期間每日再從當天摸彩箱中抽出50吋液晶電視1名、氣炸鍋2名、開運褔袋3名，讓民眾消費滿額即有多重中獎機會。

最後一日更將加碼抽出活動最大獎，特別獎iPhone 11 Pro 1名、一獎HITACHI尼加拉飛瀑洗脫烘洗衣機1名、二獎iPad Air 2名、三獎Panasonic國際牌廚師清淨機3名，以及多項加碼大獎，讓鄉親不僅能以划算的價格採買年貨，更能抽得家電大獎除舊佈新，歡喜迎接農曆新年的到來。

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