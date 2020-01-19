武漢肺炎累計至62例　陸專家堅稱：新型冠狀病毒「傳染力不強」

▲大陸官方先前在GISAID基因庫公開新型冠狀病毒的影像。（圖／翻攝自GISAID基因庫網頁）

記者朱世凱／綜合報導

武漢市衛生健康委員會今（19）日凌晨發布公告指出，武漢肺炎新增17例病例，累計至62例，其中有3人情況較嚴重。不過武漢市疾控中心主任李剛對此表示，這次新型冠狀病毒的傳染力不強，不排除有限人傳人的可能，「但持續人傳人的風險較低」。

李剛表示，檢測工作持續進行中，新增病例可能會繼續增加，不過按照目前的判斷，新型冠狀病毒的傳染力不強；在追蹤到的763名密切接觸者中，暫時沒有發現相關病例，已解除醫學觀察681人，密切接觸者中暫未發現相關病例，仍有82人正在接受觀察中。

武漢市政府表示，下一步將繼續擴大監測發燒病人，並且對全市農貿市場和各類經營場所進行整治清潔，禁止活禽銷售，嚴厲打擊野生動物交易，也會加強人群集中活動管理，採取「非必須，不舉辦」的原則，減少春節期間大型公眾活動。

▼武漢肺炎疫情最早自華南海鮮市場爆發。（圖／翻攝澎湃新聞）

倫敦帝國學院MRC全球傳染病分析中心進行的研究則稱，武漢地區應該已經有超過1700例病例，感染數字遠超過官方數據，且專家認為，動物接觸不太可能是造成這麼多人感染的主要原因，應該更認真考慮人際傳播的可能性。

我疾管署副署長莊人祥對此回應，該英國研究單位具權威地位，數據具有參考價值，但其參數是否有偏差，還需要進一步觀察、評估，才能驗證該數據正確性。

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