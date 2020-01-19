武漢肺炎「1病人配1醫療隊」　陸專家：19人已出院「總體可治」

▲大陸在GISAID基因庫公開新型冠狀病毒的影像。（圖／翻攝自GISAID基因庫網頁）

記者馬叔安／綜合報導

湖北武漢市18日對外說明「新型冠狀病毒」感染肺炎的情況，湖北省16日開始對炎患者標本進行檢測，分別確認了4例、17例患者，預計新增病例還可能繼續增加。此外，新型冠狀病毒的傳染力不強，不排除有限人傳人的可能，但持續人傳人的風險較低。

根據《央視新聞》客戶端，武漢市疾病預防控制中心主任李剛表示，隨著各項防控措施的實施與落實，疫情是可防可控的。病例中多數以輕症為主；累計追蹤到的763名密切接觸者中，已解除醫學觀察681人，密切接觸者中暫未發現相關病例。

湖北省醫療組專家、武漢市金銀潭醫院副院長、主任醫師黃朝林指出，武漢高度重視患者救治工作，集中患者、集中資源、集中專家、集中收治，將確定的新型冠狀病毒感染肺炎全部收治在我市定點醫院，採取「一人一醫療團隊、一人一診療方案」，開展規範診療。

黃朝林強調，政府先後派出5名呼吸內科、感染科專家，與我省26名省、市醫療專家組成聯合醫療救治專家組，採取輪班制，24小時值守市定點醫院，負責對病例進行指導和會診，參與危重症病例的醫療救治工作。同時，從全市抽調一批醫療骨干支援市定點醫院，全力以赴救治患者，「截至1月17日已治癒出院19例患者。新型冠狀病毒感染的肺炎總體是可治的。」

面對即將到來的春節和元宵，武漢副市長陳邂馨表示，疫情發生以來，在防範疫情擴散方面主要做了加強密切接觸者管理，和實施聯防聯控等工作，接下來將進行加大發熱人員監測、繼續加大農（集）貿市場管控、繼續深化愛國衛生運動、繼續加大患者救治力度、繼續加強密切接觸者管理和積極開展健康教育等工作。

武漢肺炎病情延燒，不僅影響韓、日、泰都出現疑似和確診案例，截至18日止，陸方公布的累積病例達45例。倫敦帝國學院專家指出，武漢地區應該已有超過1700例病例，只是尚未被官方證實；武漢市衛生健康委員會19日凌晨公布，新增病例17例，累計62例。

倫敦帝國學院MRC全球傳染病分析中心進行的研究指出，武漢肺炎實際案例應該要比官方宣稱的多更多，武漢市內病例應該超過1700例。

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