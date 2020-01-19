武漢肺炎再添17例！　官方累計62例…英學者估超過1700人：應考慮人傳人可能

▲春運期間、農曆年前，爆發武漢肺炎讓人相當擔憂，圖為武漢華南海鮮市場，大部分病例皆曾到過該處。（圖／翻攝自觀察者網）

記者張靖榕／綜合報導

大陸武漢肺炎病情延燒，不僅影響韓、日、泰都出現疑似和確診案例，截至18日止，陸方公布的累積病例達45例。倫敦帝國學院專家指出，武漢地區應該已有超過1700例病例，只是尚未被官方證實；武漢市衛生健康委員會19日凌晨公布，新增病例17例，累計62例。

這種新型冠狀病毒從「華南海鮮批發市場」爆發，但武漢衛委會在最新一項公告稱，並非所以有病例都有該市場的接觸史。武漢衛委會表示，已對全市發燒就醫被隔離治療的病患，進行採驗監測，共驗出17例新型冠狀病毒核酸陽性，並經專家研判，確診為病例，全數送往武漢市金銀潭醫院等地救治。

▲中國大陸在GISAID基因庫公開新型冠狀病毒的影像。（圖／翻攝自GISAID基因庫網頁）

公布指出，新型冠狀病毒感染的肺炎病例已有62例，19例康復出院，重症8例，死亡2例，其餘患者病情穩定。目前政府累計追蹤密切接觸人士763人，已解除觀察的約681人，還有82人正在接受觀察中。

倫敦帝國學院MRC全球傳染病分析中心進行的研究指出，武漢肺炎實際案例應該要比官方宣稱的多更多，武漢市內病例應該超過1700例，而且專家認為，「動物接觸不太可能是造成這麼多人感染的主要原因，應該更認真考慮人際傳播的可能性。」

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