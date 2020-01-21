1人武漢待4天返台發燒掛急診　新竹馬偕貼公告「入院必戴口罩」

▲醫院張貼公告希望民眾配戴口罩再進入。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

記者黃翊婷／台北報導

有網友在臉書社團「爆料公社」PO出一張照片表示，新竹馬偕醫院疑似出現武漢肺炎案例，醫院已經張貼公告要求民眾配戴口罩。不過，記者致電院方，值班護理長僅回應，一切都尚未確定，仍在觀察當中。

照片中，只見護理師在醫院門口張貼一張公告，上頭寫著，「武漢返國案例，目前急診已有疑似案例，請大家入急診務必配戴口罩，未配戴者請勿入院內，謝謝大家配合」。PO文網友提到，這是醫院剛剛發布的消息，請大家近日出門旅遊要多注意健康。

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▲網友留言呼籲大家做好防範，不用過度恐慌。

《ETtoday新聞雲》記者稍早致電新竹馬偕醫院，值班護理長僅表示，其中一人是在武漢待了4天，返台之後出現發燒症狀而前來就診，但目前都還在觀察中，詳細的情況涉及病人隱私無法多談，後續再請致電醫院公關了解詳情。

而大多數網友看完原PO的貼文，紛紛留言替在第一線工作的醫護人員打氣，「大家務必提高警覺，做好防範，但也不需要過度恐慌」、「防疫人員與醫護人員辛苦了，加油」、「傳染病本就很難預防，出門戴口罩，避免與人碰觸，回家也請確實洗手」。

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