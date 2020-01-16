挖到30年蛇酒！他再驚見一壺「滿滿蛇頭」釀酒…旁邊還有1袋　網嚇歪：好恐怖

▲繼在店面2樓翻出蛇酒後，網友再驚見一壺蛇頭酒 。（圖／翻攝自Facebook／新竹大小事）

地方中心／綜合報導

日前一名男網友租下一處店面，並在獲得房東授權的情況下進行大整理，過程中在2樓挖出了一甕30年的「陳年蛇酒」，讓他忍不住PO文詢問「還能喝嗎？」事隔2日他再度翻到一壺「蛇頭酒」以及數隻鹿角、鹿腳，詢問是否有人要收，再度掀起網友熱議！

一名男網友在臉書社團「新竹大小事」中PO文，表示自己日前租下一間店面，在獲得房東全權同意的情況下大整理，而該店民國60年代是從事殺蛇的，店內放置為數不少的中藥材，日前他才翻出一甕30年的蛇酒，引發網友熱烈討論，直指裡頭泡有「雨傘節、龜殼花、百步蛇」等有毒品種。

請繼續往下閱讀...

▲▼網友發現鹿角等物品。（圖／翻攝自Facebook／新竹大小事，下同）

男網友15日晚間再PO文，表示繼前幾天發現蛇酒後，「今天又翻到更屌的東西，蛇頭酒一壺（30年）！！！鹿角、鹿腳數隻！！！這種鬼東西有人要收嗎？我的天啊，明天見真章，跟酒吧朋友約好一人一小杯，晚上睡床上或者急診室」。

許多網友看見PO文後，紛紛留言「也太可怕了」、「蛇頭酒好恐怖」、「靠北，蛇頭酒有點毛骨悚然」、「急診室門口喝比較安全」、「你再繼續翻下去會不會有木乃伊啊」、「這些你喝完，明早你尿尿肯定會後退好幾步才會尿進馬桶，九陽神功」。

▲一壺滿滿都是蛇的斷頭。（圖／翻攝自Facebook／新竹大小事）

【更多新聞】

整理驚見30年蛇酒！他好奇問「還能喝嗎？」曝開甕氣味…網驚呆：至少5種蛇？



華航副機師時速200狂飆奧迪！下秒BMW「快到測不出」鬼切…他國道噴飛爆頭慘死



朝養女下手7次！南投鬼父見謎片「父女情節」竟起邪念…她狂推驚喊：不要