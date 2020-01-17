電梯激吻小三被抓獲！荷蘭老公迅速轉移財產...人妻淚：女兒也不讓我看

▲徐姓女子控訴前夫不讓她看女兒 。（圖／看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

離婚撕破臉的事件屢屢發生，家住深圳的徐姓女子就因前夫艾倫的阻礙，已有一個月無法與3歲女兒相見。她透露，前夫來自荷蘭，兩人2015年成婚，但在去年抓獲艾倫與一名女子在電梯裡激吻，心灰意冷的她決定離婚，不料艾倫竟轉移共有公司的財產，還屢屢阻止母女倆見面。

據《看看新聞》報導，徐女2006年與艾倫相識相戀，兩人於2009年共同創辦了一家醫療器械有限公司，法人代表是女方，持有公司100%的股份。之後幾年事業經營得不錯，陸續在美國、韓國等地註冊了新的公司，而徐女只負責國內這家公司的業務。

在事業順風順水的發展下，徐女和艾倫的感情也一路升溫，兩人於2015年12月結婚，第2年生下大女兒，之後，艾倫希望妻子回歸家庭，放棄公司經營。在艾倫的多次勸說下，徐女轉讓了99%的股份給丈夫，本以為從此可以過上相夫教子的幸福生活，沒想到在2018年8月發現丈夫疑似有外遇。

徐女說，「查到了我老公跟那個女的在電梯裡面接吻，然後淩晨2點帶她回家，是這樣摟著腰進去的。還不是很親密那個時候，第2天出來就是很親密的，還有接吻在電梯裡面。」隨後，她心灰意冷決定離婚，然而才剛提出離婚的要求，就收到公司發來的訊息，通知她被解雇了。

▲兩人的結婚證 。（圖／看看新聞）

由於兩個人在女兒的撫養權和公司的經營權問題上無法達成一致，2018年11月徐女決定提起離婚訴訟，期間發現丈夫一直在轉移公司的財產。此外，艾倫去年4月把女兒帶走後，不僅搬離原本的住所，而且更換就讀的學校，徐女之後一直沒能見到女兒，偶爾通電話也短短幾分鐘就被掛斷。

徐女去年12月初士決定撤訴，只希望能夠探視女兒，「跟法官強烈要求我們雙方協商的情況下，然後我才收到這個可以見的允許。」但好景不長，聖誕節過後，艾倫開始以各種理由不讓母女相見，到現在近一個月的時間，徐女再沒見過女兒。

▲艾倫展示手機記錄 。（圖／看看新聞）

對此，艾倫在受訪時表示，他沒有阻礙徐女見女兒，相反還很配合，一直在約見面的時間，只不過是徐女自己忙，而且在12月到1月期間一直在外旅遊，因此沒有辦法安排見面，「你可以看得到她的微信，然後我還給她說她可以去見她的女兒，然後她說不好意思，她自己忙。我要把我的女兒送到菲律賓去嗎？去她的旅遊的地方嗎？」

對於外遇問題，艾倫沒有正面回應，而是給記者發了幾張徐女和另一個男人的親密照片。對於兩人的糾紛，律師指出，不論是在婚姻關係存續期間，還是離婚之後，父母都享有對子女撫養和教育的權利，即使是在離婚之後不直接撫養子女的一方，也享有對子女的探望權，而另一方有協助的義務。