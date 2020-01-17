酒店姊妹歡唱變「4打1」　前輩錢不見圍毆菜鳥…控她們要打到見血才放人

▲酒店上班的姊妹們一起喝酒聚會，最菜的小妹被懷疑偷錢慘遭4人圍毆。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市東區某酒店的小姐們到KTV唱歌聚會，其中資歷最淺的陳姓女子半途被找去其他KTV續攤，前輩留在包廂繼續歡唱到清晨，發現身上的錢似乎不見了，懷疑被陳女偷走，一行4名酒店小姐找到陳女，拖到沒有監視器的巷子裡圍毆，陳女的頭被抓去撞牆，最後鼻青臉腫的報案，台北地檢署依傷害罪嫌起訴動手的4名酒店前輩。

起訴指出，余姓等4名被告女子都年僅20歲，她們在2019年10月5日凌晨，和陳女一起到台北市林森北路的錢櫃KTV喝酒唱歌，唱到一半，陳女先離席，轉戰中華路的錢櫃KTV和其他人續攤，後來余女等人發現錢不見了，懷疑被陳女偷走。

余女等人聯繫確認陳女還在中華錢櫃後，在清晨6點多進到包廂把陳女叫到一樓大門外對質，陳女在4名酒店前輩包圍下，不斷解釋辯白都不被接受，余女等人雖然在氣頭上，仍很機靈的注意到現場有監視器，把陳女拖到巷子裡甩巴掌、抓頭撞牆、踹肚子。

陳女挨打後報警指控余女等人嗆聲「再不起來要打到死為止」、「她們習慣打人打到見血才放人」，但是因為沒有證據證明余女等人確實有說這些恐嚇言詞，檢察官最後僅依陳女的驗傷單等證據，依傷害罪起訴余女等4人。

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