快訊／陳師孟確定請辭！「不知為何而戰」回馬槍痛罵許大院長

記者柯沛辰／台北報導

監委陳師孟18日晚間正式發表聲明，強調他吃軟不吃硬，也確定不接受慰留，但請辭並非向八成連署的法官投降，也不是被司法院長許宗力的公開譴責嚇到，而是「不知為何而戰」。

陳師孟18日晚間在個人部落格「尖尾日記」撰文，並以「尖尾階段就此收尾」為題明志。他說，他之所以自稱「尖尾」，是因為有一個特質和豬很像，就是「吃軟不吃硬」。

陳師孟表示，他在大選後第一個上班日提出辭呈，不了解他個性的人可能會以為他抗拒不了媒體輿論壓力，「向八成連署法官投降，或被許大院長的公開譴責嚇到…，但從沒有停歇的陳情信可以看出，這些『步數』連普通人民都嗤之以鼻，只怕反而會讓他打消辭意。」

▲監委陳師孟確定請辭，不接受慰留。（圖／記者李毓康攝）

陳師孟指出，他進入監察院前，向高層保證會以「恐龍法官」為調查重點，在司法除垢上貢獻一己之力，也呼應總統蔡英文上任之初以司改為首要任務的宣示，因為他的自信來自憲法明確賦予「監察權有制衡司法權的設計，而總統正是憲法的守護者」。

他說，如今他貢獻司改的信心隨時間日漸消融，數度就此前往司法院提出質疑，「許大院長總是大唱『秋蟬』（秋後算帳+寒蟬效應），好像那兩千位法官都是他要小心呵護的『蟬寶寶』，尖尾則是蟬寶寶的天敵。」

陳師孟批評，馬英九洩密案的承審法官濫用憲法替馬脫罪，仍被院長許宗力捧在手心、不許監委過問，簡直已經到病態地步，但唯一有權利終結這場鬧劇的人（依前文所述，影射蔡英文）顯然打算置身事外，「監委若繼續耗下去，等於原地踏步而已，所為何來？」

陳師孟感慨，他無意跟司法既得利益者做無止境的纏鬥，決定重回當初「老綠男」的單純日子，將過去2年來每週一篇、總計101篇的＜尖尾週記＞彙整成書，供大家檢驗他這段日子以來的所作所為，「尖尾階段就此收尾，珍重再見」。

▲陳師孟確定請辭，發聲明表態。（圖／翻攝自尖尾週記）