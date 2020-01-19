重現花博火紅花朵！地表最大機械花⋯「永晝心」台灣燈會再現

▲台中花博「聆聽花開的聲音」蛻變為守護台灣的「永晝心」。（圖／觀光局提供）



記者李宜秦／台北報導

2020台灣燈會在台中，交通部觀光局透過軟硬體修正與夜間燈效加碼，讓台中花博「聆聽花開的聲音」蛻變為守護台灣的「永晝心」，繼續照亮后里森林園區，成為地表最大的機械花。

交通部長林佳龍表示，今年燈會沿用花博后里園區場地，也延續花博的故事。為提高燈會層次，增加旅客收穫，觀光局特別將今年台灣燈會定位為進化後的2.0版本，擬定三大主軸，包括結合設計美學與工藝、結合傳統與創新、用藝術與國際對話。

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林佳龍指出，燈會設計師林舜龍特別將他為2018台中花博創作的「從天上掉下來的一顆種子：籽仔」，從天上掉下來的一顆種子，變成了參天巨木「森生守護‧光之樹」。

▲今年燈會在台中辦理。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

林佳龍表示，這座主燈打破主燈只能遠觀的距離感，民眾可在主燈下穿梭；欣賞主燈內部的種子氣球懸掛隨著民眾的呼喚緩緩下降，時而散發淡黃光芒，時而瀰漫芳香。

此外，台中花博的重要地標機械花「聆聽花開的聲音」，也將改版重生為「永晝心」，展開「樹與花的對話」。觀光局表示，永晝心結合島嶼天光、電子燈光、音樂節奏，在日與夜之間流動，與地球的自然音場交融，觀眾可沿著小徑前行或於聆聽廣場席地而坐，可欣賞作品的光影與動態。

觀光局指出，「聆聽花開-永晝心」是科技展演燈區的守護精靈，白天是光影的聖殿，夜晚化做大地的女神，視覺的變化，代表著看見生命的流動，其中彼此連動的節奏感，就是一種音樂，一首生命之詩。

▲▼台灣燈會「永晝心」。（圖／觀光局提供）