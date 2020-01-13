超Q老鼠娶親！燈會免費小提燈拿法公布　可以鞠躬拜年、還能當手偶玩

▲2020台灣燈會鼠年小提燈「吉利鼠與美力鼠」。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

2020台灣燈會「小提燈」造型亮相！今年以農曆生肖鼠為題，採用家喻戶曉的老鼠娶親故事為發想，並命名為「吉利鼠與美力鼠」。這次提燈共有2款造型，於燈會期間每日免費發放，小朋友拿到提燈後可以自行選擇要組裝成新郎或新娘，另外，提燈關節可轉動，上、下拉動會有彎腰鞠躬的效果。

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▲小提燈設計師林佳葦說，提燈共有2款造型，小朋友可選要組裝成鼠新郎或是鼠新娘。（圖／記者湯興漢攝）

今年小提燈設計由設計師林佳葦團隊與觀光局多次研商，以台灣民間故事老鼠娶親為發想，提燈更設計有3大特色。林佳葦說，今年特別在同一張紙上，利用雙面印刷方式呈現鼠新郎「吉利鼠」與鼠新娘「美力鼠」兩個不同造型的小提燈，小朋友能自行選擇，看要組裝成誰。

▲小提燈關節可活動，小朋友在提燈時，小老鼠就能鞠躬拜年。（圖／記者湯興漢攝）

小提燈的結構設計，也特別將頸部和腰部設計成可轉動的關節，利用雙繫帶的提把，當小朋友在提燈時，只要上、下拉動，小老鼠就能彎腰鞠躬，相互拜年，非常可愛討喜。

▲今年的小提燈可讓小朋友把手放進去，當成手偶來玩。（圖／記者湯興漢攝）

另外，小朋友也可將手伸入小提燈內，當作手偶來玩，與其他小朋友有更多互動，充分展現傳統文創特性的燈節喜慶活動。

2020台灣燈會將於2月8日至23日在台中后里森林園區舉辦，燈會期間每日下午3點，分別在主展區（馬場園區、森林園區）、副展區（文心森林園區）共3處發送。

▲「2020台灣燈會」主燈及小提燈造型今日一同亮相。（圖／記者湯興漢攝）

小提燈發放時間及地點

時間：2/8-2/23 每日下午3點

后里森林園區：鄰公益攤位近內東路

后里馬場園區：15號聯合服務站對面

文心森林公園：文心路與向上路交叉路口