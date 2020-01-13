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2020台灣燈會主燈曝光！15公尺巨大「光之樹」　首創能走進內部賞燈

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▲▼「2020台灣燈會」主燈暨小提燈造型發表記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲2020台灣燈會主燈「森生守護-光之樹」造型亮相。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

2020台灣燈會將於2月8日元宵節當天正式在台中市后里森林園區登場，觀光局13日也對外公布主燈「森生守護-光之樹」造型。這次主燈設計突破以往，以原木板片結合鋼構，組立一座超過15米以上高度的巨大樹木，更首創讓民眾可走進主燈內部一探奧妙，其中還有種子大氣球互動裝置，可隨民眾呼喚下降、瀰漫芳香。

台灣燈會今年邁入第31屆，地點選在台中世界花卉博覽會森林園區的原址點燈揭幕，2月8日元宵節當日晚間7時正式開燈，之後每小時整點展演1場主燈秀，並持續至2月23日為止。主燈「森生守護-光之樹」高達15公尺以上，由藝術家林舜龍老師率領設計。事實上，光之樹是延續台中花博設計理念，由《從天上掉下來的一顆種子˙籽仔》作品為發想，代表從一顆種籽蛻變後成長成一株參天大樹。

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▲▼「2020台灣燈會」主燈暨小提燈造型發表記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼主燈「森生守護-光之樹」模型13日正式亮相。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼「2020台灣燈會」主燈暨小提燈造型發表記者會。（圖／記者湯興漢攝）

主燈的22條主結構分別代表台灣22個縣市，以偌大的板根，共同汲取大地的能量，向上伸展開枝散葉。另外，又分別生長出代表各鄉鎮區里的368朵含苞待放的花苞造型花燈，枝枒間交錯散佈著代表2,359萬台灣人民的2,359片心形綠色葉片，如家家戶戶在風中飄動閃耀發光，守護著台灣。

今年主燈首創讓民眾可以走進內部，更設計有互動裝置，由種子化身的大氣球懸掛其中，可隨下方民眾的呼喚緩緩下降，時而散發淡黃光芒，時而瀰漫芳香。在燈會結束後，主燈將於原地典藏續展，作為在地地標，也可轉型為微型博物館的概念善加利用，延續燈會觀光效益。

▲▼2020台灣燈會主燈亮相。（圖／記者賴文萱攝）

▲林佳龍說，今年燈會希望質大於量，讓賞燈民眾都可好好融入燈會中。（圖／記者賴文萱攝）

交通部長林佳龍表示，今年主燈融合地景導入光影科技，打破過去只能遠觀的距離感，民眾可在主燈下穿梭，因此在賞燈人次上，他希望不給台中市政府壓力，主要是讓民眾都能好好體驗沉浸式藝術，如果人潮很多，有時候就沒辦法跟環境做更好的互動。交通部這次預算也突破以往的金額，高達1億5千5百多萬元，若再含交通疏運、接駁及相關培訓、行銷等等，又另外有5千5百多萬元，交通部所屬單位總預算共導入2億1千多萬元，算是創下新高。

他強調，今年是燈會邁入第2個30年的開始，是很重要的階段，更希望這次能樹立新的標竿，讓台灣燈會升級成2.0版本。2021年台灣燈會落腳新竹市，現在也已經展開設計，主要透過燈會改變城市的光環境，燈會辦完之後，城市的光環境也完成改造，目標讓燈會設計增加藝術性、國際性還有永續性，讓30年燈會再創高峰。

▲▼「2020台灣燈會」主燈暨小提燈造型發表記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲2020台灣燈會小提燈造型也同步發表。（圖／記者湯興漢攝）

觀光局長周永暉則表示，台灣燈會一年比一年驚艷精彩，這次一棵高聳入雲霄般地挺拔矗立的光之樹，除匯集來自台灣各地的能量和情感，也呼應2020脊梁山脈旅遊年愛護山林與親近山林的意涵。

▲▼「2020台灣燈會」主燈暨小提燈造型發表記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼小提燈「吉利鼠與美力鼠」將於開展後，每日下午3點發送。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼「2020台灣燈會」主燈暨小提燈造型發表記者會。（圖／記者湯興漢攝）

此外，每年備受期待的台灣燈會「小提燈」，今年也以農曆生肖鼠為題，採用家喻戶曉的老鼠娶親故事為發想，並命名為「吉利鼠與美力鼠」。設計師林佳葦表示，這次小提燈是在同一張紙上利用雙面印刷方式呈現鼠新郎「吉利鼠」與鼠新娘「美力鼠」兩個不同造型的小提燈，小朋友拿到小提燈後，可以自行選擇組裝成新郎或是新娘。

▲▼「2020台灣燈會」主燈暨小提燈造型發表記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲小朋友可把手伸入小提燈內，當作手偶來玩。（圖／記者湯興漢攝）

小提燈的結構設計，也將頸部和腰部設計成可轉動的關節，可以在提燈時上、下拉動，當提燈擺動時會彎腰鞠躬，相互拜年。小朋友也可將手伸入小提燈內，當作手偶來玩。觀光局表示，小提燈將於2月8日至23日每日下午3點分別在主展區（馬場園區、森林園區）、副展區（文心森林園區）共3處發送。

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