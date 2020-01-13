中市府營造友善親子環境　台灣燈會設哺集乳室邀育兒家庭同賞花燈

▲台灣燈會文心副展區為營造親子友善環境，設置哺集乳室。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

2020台灣燈會為營造友善親子環境，台中市政府在文心森林公園副展區設置哺集乳室，照顧有哺育幼兒需求的家庭。市府表示，哺集乳室在2月23日燈會結束後將成為常設設施，持續提供文心森林公園育兒遊客使用。此外，后里花博園區主展區將於2月8日點燈，屆時也將設置溫馨、便利及可近的哺集乳室育兒空間。

衛生局長曾梓展表示，對母乳哺育的媽媽及寶寶而言，友善的哺乳環境非常重要，市長盧秀燕也非常重視並積極推動公共場所友善哺乳環境，保障育兒家庭的權益，因此衛生局與建設局合作在公園設置哺集乳室，並設有嬰兒用品、傢俱與舒適柔和的布置。

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▲▼台灣燈會文心副展區哺集乳室設備一應俱全，許多爸媽都讚不絕口。（圖／台中市政府提供）

「哺集乳室有許多有貼心的小設計！」育有2個小孩的蔡小姐表示，帶小孩出門會優先選擇有哺集乳室的場所，這次燈會文心森林公園副展區以童趣樂園為主題，又有哺集乳室，非常適合帶小孩來遊玩。哺集乳室布置溫馨，又有家屬休息區及育兒備品等設計，用台灣燈會APP就能查詢展區內的哺集乳室地點，非常友善！

來賞燈的廖先生也說，哺集乳室讓家長能安心哺餵寶寶，還有洗手設施及酒精、濕紙巾等，也提供座椅讓在外等候的家長休息，非常貼心、方便。

衛生局說明，為提供適合家長及寶寶的賞燈環境，副展區2間哺集乳室有供家人陪伴母親哺集乳的空間、手機充電站、座椅，以及飲水機、洗手台、尿布台、濕紙巾、尿布等，還有衛生志工引導及維護。而2020台灣燈會主展區將在2月8日至23日在后里花博園區登場，市府也會設置哺集乳室育兒空間，歡迎民眾及育兒家庭一起到台中遊玩、賞燈。

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