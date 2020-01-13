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2020台灣燈會后里主燈上梁　盧秀燕：緊鑼密鼓籌備為國家辦好燈會

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▲▼台灣燈會后里主燈舉行上梁典禮。（圖／台中市政府提供）

▲台灣燈會后里主燈舉行上梁典禮，盧秀燕等人到場上香祈求順利。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

2020台灣燈會副展區文心森林公園已開跑，主展區2月8日將登場，其中主燈「森生守護-光之樹」13日舉行上梁典禮，將融合地景導入光影科技，打造屬於台中的生命力。市長盧秀燕表示，市府已緊鑼密鼓籌備，將為國家辦好燈會。

交通部觀光局今天下午在后里森林園區舉辦台灣燈會主燈上梁典禮，交通部觀光局長周永暉、台中市長盧秀燕到場共同主持。

▲▼台灣燈會后里主燈舉行上梁典禮。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕與交通部觀光局長周永暉到場主持上梁儀式。（圖／台中市政府提供）

▲▼台灣燈會后里主燈舉行上梁典禮。（圖／台中市政府提供）

▲▼台灣燈會后里主燈舉行上梁典禮。（圖／台中市政府提供）

觀光局局長周永暉表示，突破往年燈會主燈設計，今年以原木板片結合鋼構，組立一座超過15米以上高度的巨大樹木形態主燈，22條主結構代表台灣22個縣市，偌大的板根向上伸展，又分別生長出代表各鄉鎮區里的368朵含苞待放的花苞造型花燈，枝枒間則散佈著代表2359萬台灣人民的2359片心形綠色葉片。

觀光局補充說，主燈位於后里森林園區，以「森生守護-光之樹」為名，由知名藝術家林舜龍操刀，將延續台中花博設置於森林園區的作品《從天上掉下來的一顆種子˙籽仔》理念，將一顆種籽蛻變後長成一株參天大樹，並融合地景導入光影科技，也打破主燈只能遠觀的距離感，民眾可在主燈下穿梭；更將重啟機械花「聆聽花開的聲音」，讓樹與花對話，量身定做屬於台中的獨特生命力。

中市觀旅局局長林筱淇表示，2020台灣燈會以「璀璨台中」為主軸，並根據場地特色，以「童趣樂園」、「森林秘境」、「藝想世界」為主題規劃，主展區在后里花博園區，占地約35公頃，將自109年2月8日至23日展出，共16天；副展區文心森林公園面積約8.8公頃，展期自108年12月21日至109年2月23日，共65天。

她指出，這次是台灣燈會舉辦以來匯聚最多國內縣市參與的一次，燈會內容也相當精彩，例如后里森林園區規劃首創的軍事燈區，將有戰車、無人機等展出；馬場園區也規劃100多組互動式花燈，市府也會持續動員所有局處，並與產官學界通力合作，一定要將2020台灣燈會營造成最精彩、最璀璨的台灣燈會。

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