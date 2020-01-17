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當選後維安將升格　「特勤吳彥祖」下一個任務可能保護賴清德

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▲▼賴清德、特勤吳彥祖林政宏。（合成圖／ETtoday資料照）

▲賴清德、特勤吳彥祖林政宏。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

2020大選期間負責候選人韓國瑜維安的「特勤吳彥祖」林政宏，任務將於17日24時告一段落，之後將重新分配。據媒體報導，在中選會公告正副總統當選人名單後，賴清德的維安規格將於18日升格，有資深官員透露，林政宏可能將被分配到執行副總統賴清德的特勤隨扈任務。

一名資深官員向媒體透露，賴清德的維安規格將在明天凌晨起升格為「副總統當選人維安編組」，特勤人員人數將由現行的27人，分批次增加，增加的人員分別是從特勤中心丶警政署第一警官隊，以及結束大選維安任務歸建的軍警人員中抽調產生，預計到今年520正副總統宣誓就職日當天，賴的特勤人員人數將會達到50至60人左右。

根據《自由時報》報導，增加的特勤人員通常都會從各單位抽掉有經驗的軍警人員擔任，因此，剛結束韓國瑜維安工作的林政宏最有可能被選派執行副總統賴清德的特勤隨扈任務。

不過，該名官員也表示，大選維安任務剛結束，林政宏歸建之後會先休息一下，之後再看警官隊的調派決定。

「特勤吳彥祖」林政宏爆紅後，私人社群媒體被網友挖出，增加了不少追蹤數。17日一早，林政宏在IG親切和粉絲打招呼，「搭早~任務1/19 00:00才結束，持續上班中。」並搭配一張在車上的自拍照，萌翻許多網友。

▲「特勤吳彥祖」負責韓國瑜維安的最後一晚 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲「特勤吳彥祖」負責韓國瑜維安。（圖／記者吳奕靖攝）

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