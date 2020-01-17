特勤吳彥祖結束任務「去處曝光」　國安局鬆口說了

▲「特勤吳彥祖」林政宏即將結束保護韓國瑜的任務。（圖／記者吳奕靖攝）



記者柯振中／綜合報導

中選會17日公布2020大選的當選人名單，確認第15任總統由蔡英文連任，國安局特勤中心執行大選維安任務的編組也將在19日凌晨解散。國民黨總統參選人韓國瑜的維安隊員「特勤吳彥祖」的去留也令人感到好奇，國安局官員也為此透露，「特勤吳彥祖」接下來將回歸警政署第一警官隊，令不少粉絲感到相當不捨。

中選會17日公告完2020大選的當選人名單後，國安局特勤中心派出的總統候選人維安編組也將在公告隔天解散，讓許多網友相當關心，有「特勤吳彥祖」之稱的林政宏將到哪裡出任務。對此，國安局官員回應，林政宏原屬警政署第一警官隊，19日凌晨歸建後，將回到第一官隊隊部。

▲有消息指出，林政宏接下來可能在賴清德身邊執行維安任務。（合成圖／ETtoday資料照）



官員指出，由於第一官隊專門負責或支援總統、副總統的特勤維安任務，接下來可能視警衛室的要求以及任務的調度，被派到準副總統賴清德身邊，執行維安任務。

林政宏日前曾在IG發文感謝，自己2019年11月18日初次登場，意外獲得「特勤吳彥祖」這個虛華的稱號，讓他感到相當震驚，也相當快樂，重新建立了自信心，「謝謝你們的欣賞，一個在電視畫面的陌生人。」

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