特勤吳彥祖「接吻照」曝光！　還有鏡頭前秀大肌肌…粉絲全暴動



▲特勤吳彥祖PO在IG發了不少出遊照片 。（圖／翻攝當事人IG）

記者洪靖宜／高雄報導

2020總統大選在韓國瑜身邊擔任貼身隨扈的林政宏，因身材高挑丶外型酷似港星吳彥祖，意外爆紅，更獲得「特勤吳彥祖」的稱號。近日他個人IG湧入大量粉絲追蹤，而改設為公開，私下模樣也同樣曝光，還有嘟嘴大拍借位照，和平時冷酷執勤的畫面真的差很大。

特勤吳彥祖意外成為鎂光燈焦點，由於外型亮眼，導致林政宏的IG也入大量粉絲追蹤，因為已經達到可接受追蹤的上限，林政宏也將IG改為公開帳號，讓粉絲都能追蹤。

▲林政宏PO出超萌嘟嘴照。（圖／翻攝當事人IG）

現在林政宏的IG爆紅，私下模樣也紛紛曝光，一張在韓國釜山遊玩的照片，見林政宏淘氣的噘嘴，在甘川洞文化村塗鴉牆上的一對情侶玩借位接吻，還寫下「我愛你你愛他他愛他他愛他」、「等你愛」等字，女粉絲全融化還在底下留言「好可愛喔。」

▲特勤吳彥祖在IG放上肌肉照 。（圖／翻攝當事人IG）

林政宏分享了不少出遊照，看得出他相當喜歡旅遊，不僅有網美風，甚至還有搞怪鬼臉，完全零包袱，從生活照中看出，私底下的林政宏，和值勤時的冷酷樣子差很大，也讓粉絲看到他不同的一面。

▲網友稱特勤三帥 。（圖／翻攝當事人IG）