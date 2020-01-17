「特勤吳彥祖」變臉！婆媽融化了　直擊韓國瑜「總統規格維安」最後一夜　

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市長韓國瑜回到市政府上班第五天，這一天也是結束「總統級維安」，特勤隨扈人員也將歸建，而因為擔任貼身隨扈的「特勤吳彥祖」經常和韓國瑜在新聞鏡頭「同框」意外爆紅，就在結束隨扈任務的最後一晚，記者也捕捉到「特勤吳彥祖」的表情比過往執行勤務時，少了「剛硬線條」，不再那麼酷，反而多了俏皮「表情包」，不過這些表情也讓在場的志工大媽們私下說「融化了」。

▲「特勤吳彥祖」負責韓國瑜維安的最後一晚 。（圖／記者吳奕靖攝）

16日晚上韓國瑜前往高雄市政府警察局三民二分局參加「春節前加強安全維護」人員的聯合慰問活動，就在分局10樓的大禮堂為參與人員發紅包的時候，不知道是不是快結束特勤維安工作，即將歸建的「特勤吳彥祖」林政宏，臉上開始有了不同過往在新聞鏡頭前出現時，一臉酷酷的模樣，少了「剛硬線條」，而是有了臉部小動作。

▲「特勤吳彥祖」負責韓國瑜維安的最後一晚 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲「特勤吳彥祖」負責韓國瑜維安的最後一晚 。（圖／記者吳奕靖攝）

就在活動進行中，林政宏雖然站在靠近韓國瑜座位的地方，可是不同以往都是站著直挺，有了墊腳尖的動作，又有時會小小幅度「動來動去」，像小朋友一樣，不過眼神還是很專注看著市長。但是有些時候的表情，就會出現嘟嘟小嘴等「下意識」動作，也或許是終於要結束任務，氣氛不像過去那麼緊繃，才會被記者拍到「特勤吳彥祖」過往鏡頭以外的表情包。

▲「特勤吳彥祖」負責韓國瑜維安的最後一晚 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲「特勤吳彥祖」負責韓國瑜維安的最後一晚 。（圖／記者吳奕靖攝）

