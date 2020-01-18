新北環狀線19日開放試乘　持「電子票證」免費搭

▲新北環狀線。（圖／翻攝自新北市捷運局粉絲專頁）



記者蔡文鈴／新北報導

眾所期待的「新北環狀線」19日開放民眾試乘！每天上午十點至下午四點，只要持「電子票證」搭乘，一律享有免費的優惠。而環狀線預定在農曆春節後，與台北市政府共同舉辦正式通車典禮，屆時將有一個月的免費搭乘回饋。

新北捷運局表示，19日開始的試乘期間，凡持電子票證搭乘捷運旅客，由環狀線進站或出站者，搭乘旅程中，行經環狀線新通車路段的里程免費，其餘里程維持現行收費方式，單程票不給予優惠，仍依核定票價收費。台北捷運公司會在明日開放試乘的10時對外公布票價。

請繼續往下閱讀...

新北市捷運局日前表示，新北環狀線完成營運前改善，交通部在16日已正式函發營運許可，不過通車典禮還需待台北市長柯文哲回國後，由雙北市長共同決定。

▲新北環狀線。（圖／翻攝自新北市捷運局粉絲專頁）



新北市長侯友宜也宣布，環狀線自1月19日開始「免費試乘」，試乘時間為上午10點到下午4點，這是為了在試乘階段，能利用收班後的時間檢討改進，讓後續服務更為穩定。

新北環狀線是新北市政府推動三環六線的計畫之一，與文湖線、環狀線第二階段構成第一環，起點自新店大坪林，終點到新莊新北產業園區站，全線長15.4公里，橫跨新店、中和、板橋及新莊等4個本市主要行政區，建設總額約新台幣699.73億元，由新北市與中央出資，委託台北市政府興建，共設14座車站與1處機廠，串連捷運新店線、安坑輕軌、中和線、萬大中和線、板南線、新莊線及機場線，以及台鐵與高鐵等城際軌道系統。

▲悠遊卡。（圖／記者林敬旻攝）

更多相關新聞...

► 環狀線19日「免費試乘」 新北人荷包、時間更省了！春節後正式通車