鳳山選前之夜！陳菊發光復高雄紅包...狂排上萬人猛尖叫　擠爆捷運站

記者吳奕靖、陳豐德／高雄報導

10日晚間是2020總統大選「選前之夜」，蔡英文高雄競選總部在鳳山西站廣場舉辦，小英本人也將現身，下午5點鐘在捷運鳳山西站1號出口處人潮湧現，不僅政治光譜相近的台灣基進黨猛幫蔡英文拉票，就連陳菊也現身親自發放「光復高雄、新年快樂」的限定版紅包，3萬份讓民眾一早就大排長龍。

▲高雄民進黨選前之夜，陳菊於捷運站出口發放限量3萬份光復高雄紅包。（圖／記者吳奕靖攝）



高雄選前之夜主打「光復高雄」，致詞嘉賓有行政院副院長陳其邁、屏東縣長潘孟安、台南市長黃偉哲、立委鍾孔炤和管碧玲，另外還有總統府祕書長陳菊，以及壓軸登台的小英。

從傍晚5點起將由總統府祕書長陳菊等人在鳳山西站出口發放「光復高雄新年快樂」限量3萬個紅包袋，從下午4點開始就有上千人排隊，《ETtoday新聞雲》直擊現場，許多民眾看到前市長「花媽」皆興奮的尖叫，開心的從陳菊手中接下寫著「光復高雄、新年快樂」的限定紅包袋。

此外台灣基進黨也在捷運鳳山西站1號出口處發放紅包袋，不僅要替自身拉政黨票，也猛喊「蔡英文總統一定要讓她當選」，民眾也對著鏡頭開心比「3」，領完紅包後紛紛進入選前之夜會場，準備替小英拉抬最後一波聲勢。

造勢晚會6點開始，總統蔡英文預計在晚間7點40分上台，隨後在前往台中進行造勢；在人數方面，蔡陣營喊出20萬人到場，執行總幹事康裕成表示，綠營選前之夜場地面積稍大於對手，不過他們僅訴求20萬人到場，如果場地每個角落都填滿人，參加人數應可比對方多。

▼基進黨也在捷運站出口猛幫綠營拉票。（圖／記者吳奕靖攝）



▼許多民眾看到陳菊興奮到尖叫。（圖／記者吳奕靖攝）



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