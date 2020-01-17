環狀線19日「免費試乘」　新北人荷包、時間更省了！春節後正式通車

▲新北環狀線。（圖／翻攝自新北市捷運局粉絲專頁，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

新北捷運環狀線全線長15.4公里，橫跨新店、中和、板橋及新莊等4個本市主要行政區，新北市長侯友宜稍早指出，19日起開放民眾免費試乘，不過正式通車日期預計要到農曆春節過後，屆時也會有一個月免費試營運時間。新北市府捷運工程局長李政安指出，環狀線除了能省下至少20分鐘的車程，同樣的起迄站也將有降價的效果，預估每日運量可達11萬人次，「我相信會更多」。

新北環狀線是新北市政府推動三環六線的計畫之一，與文湖線、環狀線第二階段構成第一環，起點自新店大坪林，終點到新莊新北產業園區站，全線長15.4公里，橫跨新店、中和、板橋及新莊等4個本市主要行政區，建設總額約新台幣699.73億元，由新北市與中央出資，委託台北市政府興建，共設14座車站與1處機廠，串連捷運新店線、安坑輕軌、中和線、萬大中和線、板南線、新莊線及機場線，以及台鐵與高鐵等城際軌道系統。

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新北市捷運局稍早則表示，新北環狀線完成營運前改善，交通部在16日已正式函發營運許可，不過通車典禮還需待台北市長柯文哲回國後，由雙北市長共同決定。但新北市長侯友宜也宣布，環狀線將自1月19日開始「免費試乘」，試乘時間間為上午10點到下午4點，這是為了在試乘階段，能利用收班後的時間檢討改進，讓後續服務更為穩定。

至於正式通車時間，侯友宜說，要等台北市長柯文哲回台，預計農曆春節後辦理通車典禮，屆時也會有一個月免費試營運時間。

開放試乘後，凡持「電子票證」於環狀線進站或出站，搭乘環狀線的路段里程免費，其餘里程維持現行收費方式，單程票不給予優惠，仍依核定票價收費。

據《中央社》報導，李政安指出，環狀線通車後，他預估每日運量可以達到11萬人次或更多。值得注意的是，過去搭北捷到新北各站，都需要先進到台北市再換別線，但李政安說，順利通車後，板橋的乘客能直接搭乘環狀線經過3站就到三重，省下至少20分鐘的時間。

環狀線不僅省時，還能省下民眾的荷包，李政安指出，環狀線的計價方式是以最短距離計算，新北通車不用進入北市後，同樣的起迄站將有降價的效果。至於站外轉乘車站的板橋及新埔民生，李政安稱，轉乘時增加的里程會持續累積，出了站雖然不會扣錢，但還是會有20分鐘的時間限制。

▲環狀線第一階段圖。（圖／交通部提供）



新北市捷運局表示，環狀線與文湖線同屬無人駕駛的中運量捷運系統，文湖線通車初期，多次發生影響營運的突發情況，交通部及履勘委員十分重視系統穩定性及電聯車妥善率。

因此，新北市府預計農曆春節前開放讓民眾免費試乘，時間配合臺北捷運公司規劃，為每天上午10時到下午4時，確保能有較充足的時間，在收班後調整系統及檢修電聯車，使後續服務更為穩定。

侯友宜提到，捷運環狀線在新北產業園區站串聯機場捷運，經向中央積極爭取，預辦登機設施已建置完成，待環狀線通車後啟用，屆時市民可直接在新北產業園區站內連通機場線，使用預辦登機及行李托運服務，不必再繞行至臺北車站，大幅節省旅程時間。

新北環狀線全線14座車站中有8座可轉乘其他捷運路線，在新北產業園區站、大坪林站、景安站及頭前庄站4座轉乘站特別設有「音樂通廊」，委請松山新店線到站音樂創作者周岳澄老師，以「穿梭」、「印象」、「歸途」3個主題，譜出「小市民的一天」，利用原創音樂讓新北市民擁有共同音樂記憶。

此外，旅客在列車上聽到的轉乘與終點站提示及月台的列車進站音樂，則是取材自《望春風》部分旋律，向台灣民謠致敬。

▲侯友宜視察環狀線。（圖／新北市政府提供）



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