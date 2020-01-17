快到忠孝復興站！吳宗憲、Sandy狂發百萬紅包「最大包8888」

▲來到捷運忠孝復興站，驚見綜藝天王吳宗憲與女兒Sandy在狂發百萬紅包。（圖／ETtoday）

消費中心／綜合報導

過年除了發紅包，也好想領紅包啊！來到捷運忠孝復興站5號出口，總長度16米、高3米的超喜氣「東森購物紅包牆」映入眼簾，驚喜的是，竟然是綜藝天王吳宗憲與女兒Sandy在狂發百萬紅包，更狂的是中獎率100%，東森幣紅包現拿現用，最大包高達8888，要讓你金鼠年大發特發。

▲中獎率100%，東森幣紅包現拿現用，最大包高達8888。（圖／ETtoday）

迎接金鼠年，東森購物推出「2020百萬金好運，憲哥Sandy賀新年免費搶紅包」活動，1/16~1/31來到忠孝復興站5號出口，就可以參加「東森購物紅包牆．你撕紅包我就送」活動，東森購物每日贈送500個限量紅包袋，紅包袋內會有東森幣序號，輸入可領取東森幣福袋，紅包袋內分別有東森幣188枚、東森幣288枚、東森幣388枚、東森幣8888枚等四種金額。

歡慶東森購物20週年，熱情加碼「掃QR CODE一起發．領東森幣紅包福袋」活動，1/16~1/31掃描捷運背版上方QRCODE，並登入/註冊成為東森購物會員，即可隨機領取不等東森幣金額，紅包福袋內有東森幣50枚、東森幣108枚、東森幣208枚、東森幣308枚、東森幣888枚五種面額。

▲搭捷運也能抽紅包！1/16~1/31快到忠孝復興站5號出口試手氣。（圖／ETtoday）