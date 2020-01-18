Dunca聯名春聯大方送！花蓮市民全都有　市公所直送到家

▲花蓮市公所推出兩款春聯，一款延續以往魏嘉賢一家人的Q版人物春聯，另一款則是請到知名插畫家 Duncan來設計的聯名春聯。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

農曆新年將至，花蓮市公所與知名插畫家 Duncan聯名推出鼠年春聯，自18日起投遞至花蓮市四萬五千餘家戶，民眾也可至花蓮市公所一樓服務中心索取，數量有限，送完為止。

2020年花蓮市公所推出兩款春聯，一款是延續以往的是魏嘉賢市長與妻子及一對女兒以Q版人物，向花蓮鄉親拜年的春聯，春聯上寫的是「鼠年平安」，整張春聯令人有著家庭溫馨的感覺；而另一款聯名款，則是請到知名插畫家 Duncan來設計，以Duncan為主角，雙手環抱抱著大大的元寶，元寶上還有兩隻可愛的老鼠，而春聯字樣則是「鼠年，數錢數不完」，整張春聯呈現Duncan詼諧的畫風，也為增添趣味。

▲Duncan聯名春聯整張春聯呈現Duncan詼諧的畫風，增添喜氣趣味。

花蓮子弟Dunca一向以幽默、簡潔的畫風深受許多網友的喜愛，在臉書粉絲專頁有高達三百多萬的人氣。市長魏嘉賢上任後，曾多次與當肯接觸，因此繼鐵道商圈行人徒步區的第一座當肯裝置藝術帶動當地的商圈發展後，去年在大禹街中華路口也有了第二座裝置藝術，成為打卡熱點。2020新年，市公所再度與Duncan合作推出聯名款春聯，在視覺上帶著俏皮可愛的趣味，希望這款春聯可以為大家帶來一整年好福氣，也能陪民眾開心過一整年。

▲今天開始已有許多民眾親自到市公所來索取。

「是當肯耶!」、「好期待收到!」、「好想要，但是我住外縣市!」，Duncan春聯昨天在市公所臉書一亮相，就引發討論熱潮，今天更是有許多民眾親自到市公所來索取。

花蓮市公所行政室主任顧穎群表示，年前會將這款聯名春聯透過專人送達各家戶，若有額外需求的鄉親即日起可於平日上班時間（周一至周五上午八點十五至下午五點半，午休時間為十二點至一點半），前往花蓮市公所服務台索取，限量一千份，送完為止。

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