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陳小米人氣直逼陳其邁！「小米春聯」太夯...幕僚緊急加印一萬份

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▲陳其邁春聯超夯。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

▲陳其邁春聯超夯。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁16日在臉書上公布親筆寫書法的影片，手寫版及Q版春聯即將同時開放索取。短短一個晚上，影片點閱飆破8萬次觀看，陳其邁幕僚透露，臉書粉專訊息也被塞爆，網友熱烈反應讓團隊決定要追加印製一萬份，滿足網友的期待。

陳其邁團隊介紹，這次提供的春聯有兩款，一款是影片中陳其邁親自揮毫的傳統型；另一款是陳其邁扮成小老鼠，搭在愛貓陳小米背上的漫畫版。

幕僚說，春聯索取訊息才剛放上網，粉專信箱就被粉絲塞爆，「訊息的問題真的千奇百怪，一人可以拿幾份、哪裡可以索取都只是小意思，竟然有人問能不能看到漫畫版春聯的真人版，副院長戴個老鼠耳朵就算了，陳小米是要找人穿布偶裝嗎？」無釐頭的問題，讓陳其邁團隊差點崩潰。

幕僚進一步介紹，「邁鼠於你」這四個字的概念，一方面是呼應今年是鼠年、一方面是凸顯「邁叔叔」可愛的一面，另一方面也是有點「撩邁粉」。原本規劃是印製一萬份，但是看到網友們熱烈反應後，團隊決定加印一萬份，讓大家都開心。除了現場領取之外，也可以透過便利商店提供的雲端服務，自行印製。

至於陳其邁親手寫的版本跟漫畫版哪一個人氣比較高？幕僚笑答，「這個...當然是陳小米人氣無法擋嘛。」


陳其邁春聯索取資訊：

週六起開放索取，數量有限喔！
◎聯絡處 高雄市三民區九如一路395號（週六日未開放）
◎各民進黨高雄市立委服務處
邱議瑩立委服務處：美濃區泰安路228號　07-681-8755
邱志偉立委服務處：岡山區中山南路385號　07-623-0655
劉世芳立委服務處：左營區明誠二路402號　07-556-6813
林岱樺立委服務處：大寮區力行路61號　07-781-8117
李昆澤立委服務處：三民區大昌二路63號　07-386-8292
趙天麟立委服務處：苓雅區民權一路53號　07-333-6868
許智傑立委服務處：鳳山區保泰路96號　07-768-1899
賴瑞隆立委小港服務處：小港區宏平路339號　07-806-1685
◎各民進黨高雄市議員服務處
◎民進黨高雄市黨部
◎高雄進興麵線羹 高雄市前金區自立一路41巷1號
◎民享街牛肉麵 高雄市新興區民享街18號
◎藍色狂想 高雄市苓雅區五福一路111號

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