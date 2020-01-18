葛來儀點名是大陸潛在合作對象　柯文哲：她越看越像綠營側翼

▲柯文哲歐洲出訪。（圖／台北市政府提供）

記者陳家祥／台北報導

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）日前表示，武統不是大陸國家主席習近平的近期目標，大陸是希望民進黨下次落敗，所以接下來會尋找潛在合作對象，可能來自國民黨或是台北市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘。對此，柯文哲說，「葛來儀一年來的發言，越看越像綠營的側翼」。

對於葛來儀點名可能是未來大陸合作的對象，柯文哲說，「葛來儀一年來的發言，越看越像綠營的側翼」，她講的就聽聽就算了；柯還說，有時候發言要看她一貫的情況，要是一次發言，會覺得這個人怎麼那麼怪，「可是一年下來，我就覺得這個傢伙看起來就很像側翼」。

另外，臉書上有不少柯粉自發性成立的社團，而飽受歡迎的「柯文哲逐字稿」粉專近來被檢舉下架，柯文哲說，自己也覺得很奇怪，到底發生什麼事，台灣社會最近常常發生奇怪的事情，像這莫名其妙臉書怎麼會被下架，只是我每天講話的逐字稿，怎麼會被下架，應該去查查看。

而日前外交部臉書發文慶賀台北市與布拉格締結姊妹市時，因第一波的貼文未標記柯文哲，引發各界論戰，經營「護台胖犬」粉絲專頁的前外交官劉仕傑也發文力挺柯，但沒想到，日前劉卻辭任流線傳媒國際公共事務總監。對此，柯表示，他（劉仕傑）不曉得到底發生什麼事，會因為寫一篇臉書就被開除嗎？這太奇怪，知道事實真相之前不用驟下結論，他先調查清楚再講。

