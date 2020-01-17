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一掃選前駁火　蔡壁如拜會郭台銘：跟前輩請益一下

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▲▼蔡壁如率民眾黨立院黨團成員拜會郭台銘。（圖／取自高虹安臉書）

▲蔡壁如率民眾黨立院黨團成員拜會郭台銘。（圖／取自高虹安臉書）

記者陳家祥／台北報導

2020選戰過程中交好的郭柯兩陣營，在投票前夕因站台與否一事翻臉，柯文哲更直接點名郭台銘身邊幕僚該換掉。如今選舉結束，雙方爭執的風波暫歇，民眾黨準立委蔡壁如、高虹安、邱臣遠昨低調拜會郭台銘請益。蔡壁如17日受訪時說，郭台銘就是一個長輩，去跟前輩請益一下一些好的政策。

高虹安16日在臉書表示，奉柯文哲主席指示，由壁如姊帶隊，台灣民眾黨立法院黨團政策請益第一站，拜會鴻海集團創辦人郭台銘先生。針對「零到六歲國家養」、「大健康產業」、「十大科技建設」等六大政策意見交流。

高虹安指出，過去企業家所主張之政策，多半僅為產業發展的法規制定或負擔減免，郭台銘創辦人的政見主張，具有濃厚分配正義與社會公益色彩，並兼具財務負責和國家永續考量。她表示，未來將善用自己的科技專業與世代背景，努力為自己和台灣的下一代發聲、打拚。

蔡壁如受訪時說，選後了，大概有些紛紛擾擾、常講說兩邊什麼幕僚怎麼樣，主席出國前就交代說，反正他（郭台銘）就是一個長輩，而且高虹安也在這裡，所以就跟高虹安還有邱臣遠，一起去跟前輩請益一下。

蔡壁如表示，像是有一些好的政策，高虹安進入國會有沒有什麼需要幫忙推的部分，如果跟民眾黨政策理念一致的，就會納入到黨團討論，「這是一個很單純的拜會」。

至於有沒有解釋誤會？蔡壁如說，「他（郭台銘）不覺得誤會」，還問郭為什麼要對媒體說喜歡蔡壁如，「這個是秘密不可以說，你們想不到的，跟我的個性有關，另外的原因不能講」。

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