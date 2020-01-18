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台東好物專賣！農漁物產館22日隆重開幕　提供「一站式」服務

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▲▼台東縣農漁物產館預計在本月22日開幕。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東縣農漁物產館預計在本月22日開幕。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為讓來往台東的客人能夠「一站式」的消費，一次購足所有台東好物，台東縣農會在台東鐵花村商圈開設「台東縣農漁物產館」，預計在本月22日上午11點舉行開幕，除了邀請小農以直銷站之方式，販售新鮮蔬果類級二及加工品，也提供小農一個自我展售的平台。

台東具有得天獨厚的地理條件及未受工業污染的環璄，成就各鄉鎮生產其各具代表性且品質優良的農漁產物，如：池上、關山的稻米、鹿野的紅烏龍與鳳梨、南迴地區地的金針、小米、紅藜與樹豆及台東、太麻里的釋迦，還有海岸線的東河、成功的柑橘類，以及因為豐饒的海洋資源所帶來的豐富漁業產品等，遊客來一趟「台東縣農漁物產館」就好像走遍了台東縣的各個鄉鎮，讓人有耳目一新的感覺。

▲▼台東縣農漁物產館預計在本月22日開幕。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣農會表示，將農漁會與小農們的心血整合，讓來到台東的觀光客和消費者能在「台東縣農漁物產館」一次購足，並經由專業銷售員的介紹及不定期的農友駐店服務，體驗不同的伴手禮購買經驗，消費從了解開始，生產者與消費者間便能產生尊重和感謝，帶回家的不僅僅是手上的伴手，多的是台東的泥土芳芳、海洋鮮味及人情味。

在農漁民、農漁會和消費者之間，台東縣農會願意做產業鍊上的銜接點，如同無限大符號「∞」中間那一點，整合台東農漁物產，提供一個良好而穩固的展現平台，讓生產者放心把產物送進來，消費者安心的把商品買走，創造農漁產物推廣行銷上新的可能，增加產業經濟收益。

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