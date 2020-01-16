不買不行！桂格養氣人蔘 x Hello Kitty聯名行李箱　萌到愛不釋手

▲桂格養氣人蔘與Hello Kitty跨界聯名推出春節行李箱特規，萌到讓人想全部收藏。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

正在煩惱農曆春節要準備什麼伴手禮最體面？連續13年全國銷售第一、有國家健康食品認證的大人氣送禮聖品「桂格養氣人蔘」送關愛也送健康，收禮心更暖！除了過往精美的回饋禮盒套裝，今年還與深受0~99歲老少都愛的Hello Kitty合作推出超萌跨界聯名組合，只要購買桂格養氣人蔘指定產品，就能同時獲得期間限定聯名行李箱，萌度破表！

▲超萌的Hello Kitty行李箱，自用送禮兩相宜，肯定讓收禮者又驚又喜。

始終堅持以高品質產品守護消費者健康的桂格，打破禮盒過去只有方方正正盒裝的框架，找來全民偶像、超卡哇伊的Hello Kitty聯名合作，將同樣為人氣王的送禮聖品「桂格養氣人蔘」放進聯名行李箱，不管自用收藏或是整組送給親朋好友，相信都會讓收到的人又驚又喜，一次滿足多數人想活得健康、到處旅行的終極夢想。

這次桂格與Hello Kitty跨界聯名，一共推出6款粉嫩花樣的行李箱超用心，從2款粉紅、粉綠24吋輕量級行李箱，到3款紅白、粉黃配色20吋登機箱，以及1款超實用紅色小輕旅箱，搭配各種POSE的Hello Kitty，肯定引爆少女心搶收藏，悄悄把禮盒送人、私心自留行李箱也hen可以！

▲從全聯、家樂福、大潤發、愛買、屈臣氏到7-11共6款，令人通通想收！

桂格養氣人蔘連續13年全國銷售第一，專為國人調配溫潤配方，真材實料用人蔘補氣、西洋蔘穩氣，為你與親友補足滿滿好精神。春節送禮除了熱銷的桂格養氣人蔘補氣首選之外，還有桂格活靈芝可增加保護力、桂格雞精幫你增加活力等多種健康禮選擇，滿足各族群的送禮需求。

▲桂格與Hello Kitty跨界聯名合作，養氣人蔘幫你補氣，讓你有好精神帶著超萌行李箱旅行去

今年除了Hello Kitty 行李箱之外，針對全聯、家樂福、大潤發、愛買等通路，更推出滿額贈或發票登錄，送Hello kitty聯名贈品等活動，讓喜愛桂格與Hello Kitty的大小朋友們，一起歡喜過好年。

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