超霸氣！和她一起準備伴手禮　千元預算買烏魚子、燕窩不手軟

消費中心／綜合報導

農曆新年倒數2週，好不容易搞定年菜預購、過年圍爐餐廳，過年伴手禮和零嘴準備好了嗎？網購辦年貨再不下單恐怕就要親自去大賣場、傳統市場人擠人，光想就頭痛！今年辦年貨就找「Her和她」，早早準備數款千元預算美味零嘴、伴手禮，讓大家安心過好年。

懶人救星！台灣野生一口烏魚子禮盒

高檔美味的烏魚子，配飯下酒都好吃，但是小家庭或零食嘴饞還得費心神處理一整片，一個不小心手殘切碎切爛…光想都覺得麻煩！現在有一口吃新選擇，「台灣野生一口烏魚子禮盒」將手工取子、天然日曬的肥美烏魚卵切片獨立包裝，一口完食潮爽der，就算宵夜煮泡麵加個兩片，也能立刻升級五星料理！

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超涮嘴！黃粒紅招牌椒麻花生禮盒

團購界最火的超涮嘴零食「黃粒紅招牌椒麻花生」，雙椒獨特配方粒粒酥脆飽滿，相當適合過年過節看電視、打麻將、泡茶聊天當點心，親友相聚話題聊不完，一口接一口，保證連長輩也會愛上這股舌尖上酥麻微辣快感。

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養顏美容誠意足！華齊堂頂級金絲燕窩禮盒

哪個女人不愛美？送給婆婆媽媽準備燕窩絕對討喜！「華齊堂頂級金絲燕窩禮盒」採用越南金絲燕窩，遵循漢方古法

口口真燕窩滴滴好吸收，不僅滋補養生還可以養顏美容，而且金光閃閃的外包裝超亮眼，絕對讓收禮者難忘又驚喜。

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