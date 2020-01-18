逛屏東勝利星村賞燈趣　停好車守秩序…以免被罰

▲屏東縣政府文化處舉辦｢花現鼠光－2020勝利星村燈節｣18日登場，警方已規畫交通管制措施，籲請民眾配合 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府文化處舉辦｢花現鼠光－2020勝利星村燈節｣18日登場，內容有街角市集、懷舊國台語老歌演出、名家揮毫贈春聯及燈謎晚會等活動，相當豐富，警方已規畫管制措施，籲請民眾配合，以免受罰，影響遊興。

▲交通管制。

警方說，｢花現鼠光－2020勝利星村燈節｣，分別為1月18、19日、1月27、28、29日（初三至初五）、2月8日、9日共7天，每日15時至21時皆有舉辦多項精彩活動。內容有街角市集等活動，隨者眷村修復工程逐步完成，許多隱藏版打卡秘境更值得民眾探索與發掘。

屏東警分局配合文化處規劃，將對勝利星村周邊交通進行管制措施：1、因舞台及攤位設置於勝利星村青島街路面，因此青島街自中山路口至重慶路口已公告全面管制車輛進入。

2、基於維護民眾賞燈安全，勝利星村全區規劃為徒步區，永勝巷及必勝巷等通往勝利星村巷道均公告全面管制，請民眾勿駕車進入。3、勝利星村周邊道路有部分重新劃設紅黃線，請民眾切勿任意停放車輛，以免受罰。4、為維護活動品質，嚴禁違法攤販私售商品；承辦單位將編排專責小組不定期取締；也提醒民眾切勿購買無品質保障的商品，以免求償無門。

警方說，勝利星村在去年規劃成2019台灣燈會副燈區後，成功打響名號，吸引全台各地大量人潮湧入，創造了一個全新的藝文空間，亦為原本凋零的眷村風采增添了不少振興的氣息。呼籲民眾參加活動時，要先選擇適當的停車地點，減少對鄰近居民的交通衝擊，並友善對待各項燈飾造景，讓美麗的燈影可以永留大家回憶中。

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