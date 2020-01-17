正式公告蔡英文連任！中選會：韓國瑜可獲補助1億6,566萬3,570元





▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選11日落幕，蔡英文以歷史新高817萬票順利連任。中央選舉委員會17日舉行委員會議，會中審定通過並於同日公告第15任總統、副總統選舉當選人為蔡英文、賴清德。

中選會表示，第15任總統、副總統選舉結果，3組候選人得票數分別為宋楚瑜、余湘獲608,590票；韓國瑜、張善政獲5,522,119票；蔡英文、賴清德獲8,170,231票。蔡英文與賴清德為得票數最多之一組候選人，依法當選為第15任總統、副總統。

另外，依照總統副總統選舉罷免法規定，各組候選人選舉得票數達當選票數三分之一以上者，應補貼其競選費用，每票補貼新臺幣30元。但其最高額，不得超過候選人競選經費最高金額。此次選舉，韓國瑜、張善政及蔡英文、賴清德，分別可獲得補助金額為1億6,566萬3,570元及2億4,510萬6,930元，均未超過候選人競選經費最高金額新臺幣4億3,029萬7,000元。

中選會表示，上述2組候選人均為政黨推薦，依總統副總統選舉罷免法第41條第3項規定，候選人競選費用之補貼，應於當選人名單公告之次日起20日內，由中選會核算補貼金額，並通知推薦候選人之政黨，於3個月內掣據，向中選會領取。

中選會進一步表示，依總統副總統選舉罷免法第31條規定，候選人得票數不足選舉人總數百分之五者，其保證金不予發還。第15任總統、副總統選舉，選舉人總數為1,931萬1,105人，選舉人總數百分之五為96萬5,556人。其中韓國瑜、張善政及蔡英文、賴清德2組候選人，得票數均超過選舉人總數百分之五，保證金均應予發還。至宋楚瑜、余湘該組候選人，因得票數不足選舉人總數百分之五，依規定不予發還。