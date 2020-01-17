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罷韓投票花8千萬↑！尹立冷回「韓國瑜辭職最省錢」：也可把選舉補助款捐出來

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記者洪靖宜、戴若涵／高雄報導

2020總統大選落幕！高雄市長韓國瑜角逐大位失敗，開票當晚他在台上表示，星期一要回市府上班。首先將面對的即是「罷韓行動」。高雄市政府17日表示，舉行罷免投票至少花費8千萬元。對此，「Wecare高雄」發起人尹立直言，「韓國瑜馬上辭職下台最省錢」！

▲▼尹立表示，罷免韓國瑜有明確的理由。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高市府估算罷韓投票需花費8千多萬元，尹立對此回應，「韓國瑜辭職下台最省錢」。（圖／記者洪靖宜翻攝）

選前就發起的「罷韓」活動，雖然才進行到第一階段，但高雄市政府估算，光辦理罷韓投票就需花費8千多萬元，補選市長要再花1億3千萬元，2項加總花費金額突破2億。對此，高市府財政局長李樑堅表示，「對市府來講我們希望市政穩定，全力做好市政，爭取市民認同最好不要發生」，透露若籌不出錢來，可能要動用第二預備金。

▲▼ 韓國瑜市長到高醫送小朋友花燈 。（圖／記者翁進忠攝）

▲高雄市長韓國瑜在總統選舉中慘敗。（圖／記者翁進忠攝）

「Wecare高雄」發起人尹立聞言做出3點回應，他指出，選舉罷免是憲法賦予人民的公民權，按照選罷法，辦理的單位只能依法行政，不能因為沒有錢就不能辦理，直指「這是完全不合邏輯且不合法的」。

尹立表示，高雄市政府財政局屬於行政單位，不能夠用財政理由來卡憲政，「這個東西是你自己要去籌措相關辦理經費，李局長他還是現任的政務官，沒有任何的權力跟理由去講出這樣的話」。

「真的要省錢，就是請韓國瑜市長馬上辭職下台」，尹立說，這個錢就省下來了，另外，他認為，就算之後要辦理罷韓投票，「韓國瑜還有上次市長選舉的選舉補助款，不是要捐出來嗎，還在他的戶頭裏面，我想市民很樂意他把這個錢拿出來，來支持罷免投票」。

最後他補充一點指出，無論如何高雄市政府都應依法行政，「可是一路走來，罷免不管從啟動、辦理、遊行辦理，高雄市政府站在完全不中立的角度一直在卡我們，我們希望不要再卡罷韓了」。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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