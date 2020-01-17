詐欺車手駕車台南新營提款　南警發動攔截圍捕逮獲2人

▲台南市警新營分局發動線上攔截圍捕，在中正路、三民路口攔獲該車，逮獲2人，於車內起獲金融提款卡、手機、安非他命、毒品咖啡、贓款5萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

李姓及陳姓2名詐欺車手，1月16日中午12時許，駕車前往新營區中山路圓環2家銀行提款機提領現金，新營警分局立即發動線上攔截圍捕，在中正路、三民路口攔獲該車，逮獲2人，於車內起獲金融卡、手機、安非他命、毒品咖啡、提領明細及贓款5萬元，全案依涉嫌組織犯罪條例、洗錢防制法、詐欺等罪嫌法辦。

據了解，數日前1位施姓女子被詐欺集團以「猜猜我是誰」手法訛騙匯款新台幣15萬元，該筆款項在1月13日下午2時許在新營區某郵局提款機被提領，新營警分局立即掌握犯嫌。於16日中午12時許，該名車手再度出現在轄內中山路圓環周邊金融機構ATM，共提領3筆贓款11萬元後，驅車前往他處，欲將贓款交付給上手，警方見時機成熟，立即由中山路所長謝東憲、民治所長吳建華率線上警力共13人實施攔截圍捕查緝，在新營區中正路與三民路口攔停該車輛，順利將3名車手逮捕到案，警方成功緝捕車手。

新營分局長李名昌表示，為了有效防制過年期間詐欺案，分局除持續積極查緝詐欺車手、加強熱點巡簽以防制提領熱點發生，也分享新興詐騙手法及反詐騙觀念，並請金融機構及超商協助關懷提問，防止民眾被騙，如有發現可疑車手，儘速通報警方到場處理，提醒大家一聽二掛三查證，小心求證165，避免成為詐騙集團眼中的肥羊。同時呼籲民眾切勿將存摺及提款卡交給陌生人，避免成為人頭帳戶。另外，詐騙集團多雇用涉世未深的年輕人擔任車手，年輕人萬不可被些許酬勞所誘，誤入歧途，淪為犯罪集團利用的工具。