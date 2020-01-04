93歲老翁從麻豆騎到新營迷途　「治安守護系統」緊急協尋助他平安歸

▲台南市警新營分局民治所巡佐黃章益，警員蔡添全，透過「治安守護系統」，在新營區開元路上找到李姓老翁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名家住台南麻豆的93歲李姓老翁，1月3日上午騎機車出門，與人發生車禍事故後就去向不明，家人著急警方報請協尋，新營分局接獲通報，立即由線上巡邏人員加強協尋，透過「治安守護系統」，在新營區開元路上找到李姓老翁，所幸並無大礙，順利聯絡家人帶回照護，結束一場驚險迷途之旅。

台南市警新營分局1月3日12時許接獲警察局通報，麻豆區李姓老翁一早騎機車出門，在麻豆區中山路不慎發生交通事故，可能驚嚇過度忘記返家的路，家屬遍尋不著後向麻豆警分局報案，經調閱沿線監視器，可能往新營方向前來，新營警分局接獲通報後，立即動員在轄區協尋，並利用警察局建置之「治安守護系統」，逐一進行分析、比對、排除各種影像資料，皇天不負苦心人，發現1名符合特徵老人騎乘重機車進入轄區。

民治所巡佐黃章益，警員蔡添全研判可能行進方向，縮小範圍後立即出動搜尋，終於在新營區開元路上找到李姓老翁，老翁精神恍惚，體力不佳，神情緊張，員警極力安撫情緒後帶回所內休息，並提供飲用水及午餐讓其食用，家屬對警方鍥而不拾的態度且高效率的尋人成功，深表感謝。

民治派出所所長吳建華提醒民眾，家人如有較常迷途的情形，為利熱心民眾協助，可在衣服繡上姓名及電話，平日隨時注意行蹤不可離開視線，以防走失。另外若家中有失智老人或身心障礙者，可以向社會局申請預防走失手鍊，若有熱心民眾或警察發現有走失情形時，才能更快速的聯繫到家人。