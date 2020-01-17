移民署邀請法官開講　新住民法律輕鬆學…債務也要繼承

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站邀請高雄 高分院法官陳明富用淺顯易懂語言，讓新住民在日常生活中懂得保護自己的權益 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

新住民在臺灣除了要適應新生活外，也常碰到法令問題，往往不知道要找誰幫助。為了讓新住民對法律有更正確的觀念，並了解自己的權益，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站特別安排了一系列法學講座，讓新住民在日常生活中懂得保護自己的權益。

▲▼陳明富法官為新住民講解法律權益、徐志權（中站立者左）介紹陳明富法官。

高雄市第一服務站17日「新住民家庭教育及法令宣導課程」中，特別邀請臺灣高等法院高雄分院法官陳明富用淺顯易懂的方式，讓新住民了解艱澀的民法；陳法官並以實例說明新住民擁有的繼承權益，讓他們的異國婚姻更有保障。由於陳法官透過生動活潑、深入淺出的講解內容，讓現場新住民朋友聽了反應熱烈。

越南姐妹阿幸分享說，原來繼承不是只有分財產，債務也會繼承，她以為嫁出去的女兒，沒有繼承權，現在才知道原來是錯誤的觀念。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，隨著臺灣新住民人數逐漸增加，常因為語言或文化隔閡而難以了解臺灣法令甚至蒙受了許多損失，因此高雄市第一服務站特別用心開辦一系列法學講座課程，藉此保障他們自身的權益。

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